泛民集結案 控方准聘英御用大狀 李柱銘等8人受審 高院：案件顯著影響集會權

本案共有9名被告，依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘、區諾軒，他們被控組織未經批准集結，以及明知而參與未經批准集結罪。區諾軒已表明認罪，其餘8人否認控罪。根據判辭，8名不認罪被告將聘用本地5名資深大律師及7名大律師辯護。

高等法院首席法官潘兆初昨頒下判辭稱，辯方早前表示會就控罪的合憲性提出爭議：一、警方根據《公安條例》控告組織或參與和平遊行集會的行為，會否對和平集會權利構成不合比例的限制；二、警務處長根據《公安條例》反對舉行遊行的權力是否違憲，以及本案集會涉及批評警方，由警務處長處理活動申請，是否有利益衝突及偏頗；三、公眾集會及遊行上訴委員會能否舉行一個公平公開的聆訊。

控方：議題涉公眾利益 料上訴至終院

代表律政司的時任刑事檢控專員梁卓然早前透過書面陳辭稱，本案涉重要法律議題，與公眾利益有關，預計將上訴至終審法院，認為David Perry的經驗和專長將對本港法學發展提供顯著幫助。

稱議題不複雜 大律師公會反對無效

大律師公會一方則表示，本案的法律議題並不複雜，各被告亦沒委聘海外大律師代表，故反對申請。

潘官在判辭表示，本案需從整個集會申請的系統和操作層面探討相關爭議，當中涉及異常困難和複雜的議題，包括法庭應如何保障集會自由，以及令有關自由受法律規管，認為案件對集會自由的權利有顯著影響。潘官又稱，預計本案將涉及其他普通法國家，以至歐洲人權法院案例的討論，認為David Perry作為有關方面的專家，將為本案帶來幫助。

David Perry曾做許仕仁曾蔭權案主控

David Perry曾多次代表律政司出任矚目案件的檢控官，包括陳振聰偽造華懋集團已故主席龔如心遺囑案、美林證券高層簡崇諾遭妻子Nancy Kissel以落藥奶昔迷魂殺害的重審案、前政務司長許仕仁貪污案，以及前特首曾蔭權涉瀆職案。

【案件編號：HCMP2221/20】

明報記者

（反修例風暴）