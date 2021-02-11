鄧炳強斥襲保安欠良知 警入中大蒐證 林卓廷指鄧拒向北院遇襲老翁道歉 對警與青年良知要求不一

政府在啟德社區會堂設立的新型冠狀病毒個案追蹤辦公室昨日開始運作，警務處長鄧炳強昨晨到訪啟德社區會堂後，主動向傳媒表示對中大有「黑衣暴徒」襲擊保安感憤怒，事件中拘捕一中大學生。鄧炳強稱自己作為中大畢業生對此事感心痛，稱有關行為有違「博文約禮」校訓，達不到人類基本良知要求，也令其他優秀中大學生蒙羞，呼籲其他中大校友及社會各界譴責事件。

他形容保安員盡忠職守，反問遇襲保安如是大家父母，會有何感受，又反問大家如身為父母，看到自己子女襲擊保安員，又有何想法。他說，任何人姑息、包庇有關行為，只會令學生「愈踩愈深」，「今日就用白色粉末襲擊別人，我不希望見到日後又再有『火燒人』事情發生」。

同為中大校友的立法會前議員林卓廷表示，早前3名警員涉嫌在北區醫院濫用私刑襲擊一名四肢被縛老翁，3人被裁定公職人員行為失當罪被判囚17至32個月，林稱鄧對「黑警惡行」隻字不提，亦拒就事件道歉，「對警隊一套良知，對年輕人又另一套良知要求」，以最嚴厲字眼批評示威年輕人，認為鄧是「中大社工系之恥」。

中大學生會斥保安權力過大

繼去年11月20日警方國安處進入香港中文大學搜查後，警方昨午再高調進入中大校園搜查。昨午3時許，近30名沙田警區刑事部探員由數名身穿反光衣的中大保安陪同下進入校園，探員由大學站A出口對開出發，沿嶺南場外圍步行到崇基禮拜堂對開，其間記錄閉路電視鏡頭位置，警員其後繼續沿「小橋流水」前往校園本部位置蒐證。警方進入校園調查期間，有軍裝警員在大學站B出口對開截查市民。

中大回覆稱，警方昨日帶同法庭搜查令到校內蒐證，大學代表由法律顧問陪同向警方了解情况，並稱案件已進入調查階段，中大不作評論。

中大聯書院學生會前日深夜發聲明，強烈譴責中大校方再次報警舉報學生及對事件作偏頗描述。聲明指被捕中大學生先被保安截停並強行拉上車拘留，認為保安有權在校內任意「拘捕」、「制服」及「扣留」學生，權力之大令人匪夷所思，猶如化身「中大速龍小隊」，認為校方一直未回應保安處權限，是導致保安與學生屢爆衝突的最大元兇，促校方盡快回應學生訴求，就保安問題與中大師生公開會談、公開交代中大保安人員的具體職權範圍及澄清校方現時就「不合作運動」的處理手法等。

反修例後八大加強保安

另外，教資會向立法會教育事務委員會提交文件顯示，自反修例事件後，八大已加強保安，教職員及學生進入校園要出示職員證或學生證，訪客亦要事先登記，除教大外，七大亦已成立危機應變小組，由副校或校長統籌。