華郵：「大搜捕」被捕者電子裝置 港警送內地

警方：採取行動會依法處理

根據《華盛頓郵報》，警方當日檢走超過200個電子裝置，包括被捕者家人的手提電腦。被捕者之一、初選參選人鄒家成向該報表示，警方帶備登記在他名下的電話號碼列表，在搜查時逐一致電號碼，根據手機震動在他家中找到3部iPhone。

民研促警歸還與案無關資料

香港民意研究所因負責民主派初選技術事宜，本月初遭警方搜查辦公室。香港民研主席兼行政總裁鍾庭耀昨日表示，警方檢走多部電腦、伺服器，內含大量電子文件，大部分與本案無關，涉及其他研究的受訪者資料；由於民研沒有備份資料，研究工作受到影響。律師團隊昨致函律政司，要求警方交代檢走什麼文件，並盡快退還與案件無關的資料，鍾庭耀形容要求「卑微、合理」。

鍾庭耀稱，當日警方在搜查時檢走了其手提電話。至於今次搜捕會否影響民研日後工作，他強調民研一直保持政治中立，初選等民間投票做了近30年，一直沒有被指「非法」，自己亦奉公守法，民研將秉承宗旨繼續工作，直至被法庭裁定違法。他說自去年7月後已加固數據庫的系統，但安全措施不能防止警方檢走資料，「錯不在我們」。