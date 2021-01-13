葉劉倡釋法禁雙重國籍 特首：行會無討論過

劉慧卿批懲罰港人

葉劉淑儀昨在商台節目說，《港區國安法》訂立後有外國「趁火打劫」，叫港人移居以吸納資金。她提及英國在中英談判時表明不會給予BNO持有人居留權，現時英方違諾，她個人認為中方要回應。

林鄭月娥在行會前見記者，形容國籍問題非常敏感，由於歷史原因中英兩國對如何處理BNO有共識，若有人單方面偏離共識，另一方對此採取行動，是理所當然。但她指目前並不知道有任何方案正在討論，行會也無討論過，更不存在特區政府提出如何應對的措施，但強調會配合中央政府採取的反制措施。

劉慧卿說，根據葉太的「反口」邏輯，是中方先無按照《中英聯合聲明》保障香港高度自治，英國才反口；又反問「即使英國反口，為何要懲罰香港人」。她指葉太的說法不止針對BNO，而是所有持外國護照的人。

葉太要求人大釋法，但根據全國人大常委會在1996年關於《中華人民共和國國籍法》在香港實施的幾個問題作解釋，凡具有中國血統的香港居民，出生在中國領土（含香港）者都是中國公民；所有香港中國同胞，不論其是否持有「英國屬土公民護照」或「英國國民（海外）護照」，都是中國公民，除非申報變更或退出中國國籍。

根據入境處提供申報變更國籍或退出中國國籍的數字，近3年只有200至300宗申請（見表）；但據保安局估算每年移民人數以千計。

有居英權的建測規園界議員謝偉銓稱，不太着重自己的居英權，但容許港人有雙重國籍是在《基本法》起草時經詳細討論，很多專業人士都有雙重國籍；若有重大理由不容許雙重國籍可討論，但提醒或衍生其他問題。

田北辰反問是否想移民潮再現

人大代表、立法會議員田北辰指事件與基本法無關。他稱按96年人大解釋，97年後移民海外者理論上會喪失中國籍，不存在釋法，而葉太的說法只會嚇驚現已有外國護照的港人，反問是否想再觸發移民潮叫這批人離開。