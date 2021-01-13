葉劉倡釋法禁雙重國籍 特首：行會無討論過

【明報專訊】行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀連日來建議中央要處理「雙重國籍」問題，她昨稱應執行中國國籍法，定居外國的中國公民自願加入或取得外國國籍，便自動喪失中國國籍；認為要人大釋法，不影響現時持外國護照的人。特首林鄭月娥回應說，行會無討論此議題，亦不知道有具體方案正在討論。民主黨國際事務委員會主席劉慧卿認為葉太要求釋法對香港必有損害，批評其建議是懲罰香港人。
劉慧卿批懲罰港人
葉劉淑儀昨在商台節目說，《港區國安法》訂立後有外國「趁火打劫」，叫港人移居以吸納資金。她提及英國在中英談判時表明不會給予BNO持有人居留權，現時英方違諾，她個人認為中方要回應。
林鄭月娥在行會前見記者，形容國籍問題非常敏感，由於歷史原因中英兩國對如何處理BNO有共識，若有人單方面偏離共識，另一方對此採取行動，是理所當然。但她指目前並不知道有任何方案正在討論，行會也無討論過，更不存在特區政府提出如何應對的措施，但強調會配合中央政府採取的反制措施。
劉慧卿說，根據葉太的「反口」邏輯，是中方先無按照《中英聯合聲明》保障香港高度自治，英國才反口；又反問「即使英國反口，為何要懲罰香港人」。她指葉太的說法不止針對BNO，而是所有持外國護照的人。
葉太要求人大釋法，但根據全國人大常委會在1996年關於《中華人民共和國國籍法》在香港實施的幾個問題作解釋，凡具有中國血統的香港居民，出生在中國領土（含香港）者都是中國公民；所有香港中國同胞，不論其是否持有「英國屬土公民護照」或「英國國民（海外）護照」，都是中國公民，除非申報變更或退出中國國籍。
根據入境處提供申報變更國籍或退出中國國籍的數字，近3年只有200至300宗申請（見表）；但據保安局估算每年移民人數以千計。
有居英權的建測規園界議員謝偉銓稱，不太着重自己的居英權，但容許港人有雙重國籍是在《基本法》起草時經詳細討論，很多專業人士都有雙重國籍；若有重大理由不容許雙重國籍可討論，但提醒或衍生其他問題。
田北辰反問是否想移民潮再現
人大代表、立法會議員田北辰指事件與基本法無關。他稱按96年人大解釋，97年後移民海外者理論上會喪失中國籍，不存在釋法，而葉太的說法只會嚇驚現已有外國護照的港人，反問是否想再觸發移民潮叫這批人離開。