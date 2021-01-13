稱應優先視公職人員 林鄭：區議員選委需宣誓

政制局：正研公職人員範圍

《基本法》第104條列明須宣誓者包括特首、主要官員、行政會議成員、立法會議員及法官，不包括區議員；而國安法僅列明「參選或就任公職」。政制及內地事務局發言人回覆本報查詢表示，「公職人員」涵蓋範圍十分複雜，需小心研究，政府正積極研究，適時公布。

林太昨日出席行會前見記者，被問到會否將宣誓涵蓋範圍擴大至區議員、1200人的選委，她稱目前仍在清晰釐定公職人員，但指區議會是重要組織，選委會肩負選出特首的責任，「從這個角度來看，他們是應該優先被視為公職人員而需要按國安法宣誓」，稱會在落實人大就《基本法》104條釋法中修例，冀草案可盡快交立法會審議。

張達明憂牽連其他機構

港大法律學院首席講師張達明是法律界選委，他稱按早前人大DQ了4名立法會議員的例子可見，若參選時被指不擁護《基本法》、非效忠特區，其他公職都不能做；意味若任選委時被指宣誓失效，亦可能無法擔任其他公職。張達明說，目前未知公職人員定義會否包括大學等機構，憂慮「慢慢『僭建』好多東西」。

中西區區議員梁晃維稱，政府希望逐步消滅體制內的反對聲音，DQ民主派立法會議員後，下一個目標便是區議員。他估計，若區議員拒絕宣誓、或宣誓時有動作，都可能被指違誓，「較易一次過令大批區議員失去議席」；並自言由去年被拒參選立法會後，「都難逃DQ命運」。

馬嶽：關注宣誓有否追溯力

中大政治與行政學系副教授馬嶽相信，宣誓意味上述的人可被指違誓，若政治行為及立場上被視為過界，有可能遭DQ以至要負上刑責，為他們設下限制，他關注宣誓會否有追溯力，過往的行為、言論會否被視為違反《基本法》證明。