路透：京擬改立選制度 減泛民選委影響 指選舉或再延 譚耀宗吳秋北稱未聽聞

人民日報評論文章：

港選舉不能成反中「工具」

另《人民日報》昨日發表〈香港選舉絕不能成為反中亂港勢力的「工具」〉評論文章，指2019年修例風波中反中亂港勢力用暴力手段擾亂選舉秩序，藉機竊取區議會主導權，進而謀劃操控立法會、特首選舉委員會、特首選舉的「奪權三部曲」；指行徑已嚴重背棄選舉公平公正原則，是對香港特區憲制秩序嚴重挑戰，對香港民主選舉制度的干擾和破壞，也對《基本法》和香港國安法的挑釁。文章指要在制度上全面築牢屏障，「不給反中亂港者竊取特別行政區管治權以可趁之機」。

路透社引述的北京消息人士亦指出，北京同時考慮如何減少民主派對特首選舉委員會的影響，但強調具體方案未落實。本報昨向特首辦和政制及內地事務局查詢，是否會修改立法會選舉制度及再押後選舉。政制局回覆稱，特首於去年7月宣布，原定去年9月6日舉行的立法會換屆選舉押後一年至今年9月5日舉行；局方會努力完善現有選舉安排，同時密切注視疫情發展，制訂各種預案。

港區人大代表吳秋北認為路透社報道中或有「炒作」成分，指本港的選舉制度不針對個別政治派別，除非參選人涉危害國家安全等，認為選舉制度不時因應社會狀况而改變屬正常。

去年被取消立法會參選資格的中西區區議員梁晃維認為，修改選舉規例「有少少畫蛇添足」，因現時選舉主任已可主觀政治決定，阻止參選人入閘，修改選舉規例相信是為增加中國政府的安全系數。他又稱再押後選舉屬意料之內。民主黨劉慧卿認為，北京透過DQ、宣誓甚至改制度令民主派難在選舉勝出，「共產黨要知道結果先辦選舉」，但相信港人並不認同。

馬嶽：若人大修改「是越俎代庖得幾緊要」

中大政治與行政學系副教授馬嶽質疑修改選舉制度有何必要性，「經過這麼多事，加上DQ殺手鐧，看不到民主派還可以（取立法會）過半（議席）」；而立法會選舉制度理論上是本地立法，質疑若由人大修改「是越俎代庖得幾緊要」。

劉兆佳倡設部門政治審查參選人

全國港澳研究會副會長劉兆佳向《橙新聞》表示，料香港選舉制度會有重大改革，涉多個方面包括參選人資格、選民資格、選舉辦法等。他提出，政府須成立一個機制或部門，由高層官員及包括駐港國安公署人員，訂明準則和程序，對參選人「政治審查」，而這些審查工作甚至可秘密地進行。