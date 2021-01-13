12港人家屬未見判決書 律師盧思位被帶派出所

內地律師：上訴須收判決書10天內提

鹽田法院上月30日判決，8名偷越邊境罪成港人監禁7個月，另兩名組織罪成港人分別監禁2年和3年。內地律師莫少平稱，判決後一般很快向當事人送出判決書，當事人收到判決書翌日起計，10天內可提上訴，否則判決將生效，家屬可申請探視，若申請上訴，在二審結束後才可申請探視。

莫說當事人家屬不一定會收到判決書，但家屬可向當事人代表律師要求覆印一份判決書參考。

李子賢母：官派律師一直沒回覆

12港人家屬、李子賢母親稱，官派律師一直沒回覆她，她一直未收到判決書。李被判囚7個月，李母表示未知可否申請探視，對相關指引不太清楚，她仍在深圳隔離檢疫，現沒聯繫看守所，預期周日才完成隔離檢疫期。

港人家屬委託律師盧思位及任全牛，面臨被吊銷律師牌照。盧思位的聽證會今早9時在四川成都舉行，他昨午在成都拿新冠病毒核酸檢測報告途中，被自稱司法局人員用車圍堵，隨後被公安叫到成華區保和派出所，傍晚被釋放。任全牛表示昨抵達成都，計劃出席旁聽盧思位今早聽證會，「說是公開的，不知道能讓多少人進入」。

盧遭車圍堵 對方自稱司法局人員

任全牛昨收到河南省司法廳行政處罰聽證通知書，稱其早前代理一宗涉邪教組織案件，涉違律師規定，針對其處罰的聽證會下周二早上舉行。

保安局回覆，按內地法律，內地機關會將判決書發送予當事人及其律師代表，特區政府正了解有關探視安排，如有消息，會盡快將有關資訊通知求助家屬，10名被判刑港人罪犯的家屬如有求助，可繼續與入境處聯絡及會面，入境處及駐粵辦亦會繼續將求助的書面訴求轉交內地機關。