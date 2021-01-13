土耳其查涉壟斷否 暫禁fb分享資料

WhatsApp是土耳其最受歡迎的通訊程式，更新私隱條款法引發土耳其用戶反彈並抵制，「#刪除WhatsApp」（#WhatsAppSiliyoruz）主題標籤成為社交平台最熱門話題之一，用戶並下載當地通訊軟件BiP、Dedi及其他類似程式。總統埃爾多安的傳媒辦公室和國防部均表示已將WhatsApp聊天群組轉移至BiP。

BBC報道， facebook昨稱，歐洲及英國WhatsApp用戶即使接受新條款，WhatsApp亦不會在歐洲地區與facebook分享用家數據。WhatsApp亞太區傳訊總監Sravanthi Dev受訪時稱，有關條款全球通用，不存其他地方有雙重標準。

本港私隱專員對事件表示關注，呼籲該通訊軟件充分向用戶解釋新條款下個人資料共享安排、所涉個人資料及用途，及將生效期限延後，讓用戶有充足時間考慮。

（路透社/法新社/中央社）