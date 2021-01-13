土耳其查涉壟斷否 暫禁fb分享資料

【明報專訊】針對WhatsApp新的私隱條款，土耳其獨立新聞網站Bianet報道，競爭事務主管機關競爭局（Competition Board）周一（11日）宣布，已就做法是否違反「競爭保護法」中避免企業濫用巿場主導地位的規範，對WhatsApp和其母公司facebook啟動調查；競爭局書面聲明稱，即使已取用戶同意，在調查結論出爐前，WhatsApp不得分享資料，facebook也必須停止分享用戶資料，並對所有用戶公告相關做法。
WhatsApp是土耳其最受歡迎的通訊程式，更新私隱條款法引發土耳其用戶反彈並抵制，「#刪除WhatsApp」（#WhatsAppSiliyoruz）主題標籤成為社交平台最熱門話題之一，用戶並下載當地通訊軟件BiP、Dedi及其他類似程式。總統埃爾多安的傳媒辦公室和國防部均表示已將WhatsApp聊天群組轉移至BiP。
BBC報道， facebook昨稱，歐洲及英國WhatsApp用戶即使接受新條款，WhatsApp亦不會在歐洲地區與facebook分享用家數據。WhatsApp亞太區傳訊總監Sravanthi Dev受訪時稱，有關條款全球通用，不存其他地方有雙重標準。
本港私隱專員對事件表示關注，呼籲該通訊軟件充分向用戶解釋新條款下個人資料共享安排、所涉個人資料及用途，及將生效期限延後，讓用戶有充足時間考慮。
（路透社/法新社/中央社）
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