轉會聲響 WhatsApp解畫：私人通訊無影響 改條款用戶憂對話外泄 傳訊總監：資訊共享只涉商業版

明報記者

WhatsApp上周三（6日）起向用戶發通知，要求於2月8日前同意WhatsApp與facebook共享資訊，否則帳號將被刪除。事件引起全球關注，包括本港用戶憂慮WhatsApp內對話及個人資料等資料會外泄予第三方，網民亦發起「軟件移民」，呼籲轉用其他通訊工具。

要用戶同意fb共享WhatsApp資訊

網民「軟件移民」 Signal大熱

民主黨副主席林卓廷便表明，他及該黨會逐步轉用Signal；民建聯立法會議員葛佩帆亦稱，不會使用WhatsApp作敏感議題溝通。港區App Store昨顯示，Signal、MeWe、Telegram屬最熱門免費軟件首三位；Android系統的play商店亦顯示Signal為「人氣」及「熱門免費項目」首位。

稱措施適用商業版用家與客戶溝通

用戶同意資料方存fb伺服器

WhatsApp亞太區傳訊總監Sravanthi Dev昨接受訪問時則稱，有關新措施只適用於使用商業版WhatsApp，即WhatsApp Business API的用戶與其客戶溝通時，資料才有可能存於facebook伺服器。她舉例說，如A是WhatsApp Business API的用戶，當A需要用facebook的託管服務並以WhatsApp與客戶溝通時，資料才有可能儲存於facebook伺服器；當A選擇使用facebook服務，與A溝通的客戶會收到彈出通知（pop-up notification），客戶可選擇是否繼續溝通或終止對話，「如覺得不合適便拒絕，一定要徵得同意」。置於facebook伺服器的資料，亦只有用戶A能取用及看到。

Sravanthi表示，以普通版WhatsApp作私人通訊的用戶完全不受新措施影響，「有關資料共享及收集的政策沒有改變」，稱WhatsApp的通話皆有加密，私人溝通或群組內的信息、資料及通話等，無論WhatsApp及facebook均無法取得。她聲稱，WhatsApp現時全球約有20億用戶，留意到軟件在港區受歡迎，惟新措施推出尚早，現階段未見用戶減少或使用率下降。

IT界：沒人們想像那麼差

香港互聯網協會董事鄭斌彬表示，從facebook的公開資料顯示，該新措施與WhatsApp Business用戶有關，「不像人們想像是否WhatsApp和facebook會共用我的信息，沒有想的那麼差」。但他認為，facebook、WhatsApp及Instagram接近壟斷社交媒體，已取得太多用戶資訊，「未有該新措施時已經夠差了」。

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