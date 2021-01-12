【Emily】逾1500越冬斑蝶聚深水灣 創新高

大欖郊園、港島南首現越冬斑蝶

綠色力量自2009年做「越冬斑蝶調查」，今年錄得最多越冬斑蝶嘅地點係深水灣，其次係錄得308隻嘅大嶼山分流；屯門小冷水及大嶼山水口分別錄得195隻及98隻（唔計今年搵到嘅新地點）。至於大欖郊野公園及港島南，兩處過去都未有任何越冬斑蝶紀錄，今年則分別錄得838隻同553隻。

綠色力量高級環境事務經理單家驊話，香港已知斑蝶越冬地點有10多個，偶會發現新越冬地點，今年排頭4位嘅地點，已持續多年錄得越冬斑蝶群落，但每年數目都幾波動，以深水灣為例，2014年及2015年嘅冬季錄得不足20隻，但最新錄得1566隻，係有紀錄以來最多。

單家驊話本港斑蝶越冬地點多數位於小型河谷，斑蝶亦喜歡喺滿佈小樹同藤蔓嘅雜木林棲息，大欖郊野公園及港島南嘅斑蝶越冬地點都係遮蔽性較佳嘅雜木林，旁邊亦有溪澗，符合斑蝶選擇越冬地點條件。