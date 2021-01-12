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2021年1月12日星期二
港聞二
曾浩輝：較高齡長者料最先打疫苗 照顧者亦可列優先 倘接種多確診減可防疫「減辣」
稱不應強制打針 「太高壓」恐招反效果
盼過年確診勿破萬 籲網上拜年避人多地方
強檢唐樓一日7確診 專家：渠管亂駁 與鄰廈互通走廊共用樓梯 醫生促同強檢
同事確診未列密切接觸 瑪嘉烈職員中招
啓德追蹤辦公室啓用 退休總警司任主管
憂上頭香拜車公叫停 區會鄉委會爭周內晤官員
婦大潭郊園挖樹根 或涉「黃楊」可作木雕 央視曾報道需求增 多非法砍伐
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兩元乘車最快明年首季擴至60歲 須換個人八達通
哈薩克生涉圖點汽油彈脫罪 官：警口供牴觸
墮樓教師死因月底裁 東華：誰料校長令人膽戰如此 前校長稱遭「人多蝦人少」妖魔化
石崗拒借場無處飛 私人機師嘆續牌難
中型貨車撼故障櫃車兩傷 跟車工人命危
批多國聲明侵犯內政 港澳辦：戴耀廷之流是外國代理人
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【Emily】立會140萬元加裝50 CCTV鏡頭
【Emily】鄒家成護照交出 嘆外國進修夢碎
【Emily】擴兩蚊乘車優惠 羅致光話可義務巡查一日
【Emily】逾1500越冬斑蝶聚深水灣 創新高
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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曾浩輝：較高齡長者料最先打疫苗 照顧者亦可列優先 倘接種多確診減可防疫「減辣」
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