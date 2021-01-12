批多國聲明侵犯內政 港澳辦：戴耀廷之流是外國代理人

港澳辦聲明形容，戴耀廷等人組織策劃或參與35+、初選和攬炒十部曲，旨在取得立法會過半數議席，否決預算案和政府撥款，以達癱瘓特區政府、脅迫中央和特區政府的政治目的。

稱攬炒十部曲與外部裏應外合

發言人續說，有關行為「非法、無效」，與言論自由、民主權利不沾邊，且涉違反《港區國安法》第22條，並批評反修例風波以來美國等國家少數政客不斷插手香港事務，通過各種方式為戴耀廷操控選舉的各類計劃提供協助，又對香港反對派和激進勢力在選舉取過半數議席、實現「奪權三部曲」充滿期待。

發言人表示，戴耀廷等人是外國勢力在港的政治代理人，稱戴耀廷提出「攬炒十部曲」，是以製造特區憲制危機為手段，以外國對中國實施制裁為武器等，與外部勢力裏應外合進行「顏色革命」，顛覆國家憲制的「劇本」；又稱利用選舉這個官方資源及平台阻撓特區政府施政，是嚴重衝擊特區的憲制秩序，危害國家安全和香港繁榮穩定。