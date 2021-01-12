中型貨車撼故障櫃車兩傷 跟車工人命危

下半身重創 公司稱勤奮好好先生

事發於昨日中午12時許，一輛貨櫃車與一輛中型貨車於葵涌貨櫃碼頭南路荔景站對開碰撞，中型貨車司機及跟車工人被困，消防到場把兩人救出。貨車司機獲救時清醒，跟車工人則下半身重創昏迷，救護員把兩名傷者送往瑪嘉烈醫院搶救。重創跟車工人45歲姓梁，據悉他經搶救後回復清醒，情况危殆。42歲古姓司機則面部受傷，情况嚴重。

現場為貨櫃碼頭南路近荔景站對開行人天橋，事發時貨櫃車報稱故障停泊在中線，其間涉事中型貨車駛至，懷疑收掣不及，左邊車頭猛撼貨櫃車右邊車尾。中型貨車車頭嚴重損毁，擋風玻璃碎裂，碎片散落一地，左邊車頭車輪及地面滿佈血迹。

故障貨櫃車停中線 警查打燈否

涉事的中型貨車由志新港龍物流持有，公司負責人鍾先生接獲意外通知後，趕往醫院了解。鍾先生表示，重傷的跟車工人已加入公司約3年，已婚育有兒女，形容事主是為人勤奮、做事妥當的「好好先生」。據鍾先生了解，貨車司機眼部受輕傷，跟車工人則下半身重創。

有途經現場的司機表示，意外發生後中型貨車的跟車工人橫臥座位上待救，現場地面留有胎痕。警方正調查事發時貨櫃車有否打死火燈。