石崗拒借場無處飛 私人機師嘆續牌難

飛行總會屬本港唯一獲民航處認可簽發小型飛機飛行員執照的非牟利機構，過往可用宋皇臺道會址辦模擬駕駛等教學及直升機飛行活動，惟隨啟德發展，當局2015年暫停該處飛行活動，石崗機場成為會員唯一休閒飛行場地。

「入會無得飛」 多人退出飛行總會

該會會員Mike引述去年總會內部電郵稱，駐港部隊2019年11月起以維修跑道為由暫停開放石崗機場跑道，至今逾一年，會員仍未能借用跑道，難滿足13個月最少飛行5小時要求，被迫放棄續牌。民航處數字顯示，去年底共215個飛機及直升機私人飛行員執照，較前年少7%；前會員黃先生說，因缺足夠飛行場地，不少人感「入會後無得飛」退會，該會會員近年持續減少，會費收入亦跌（見表）。

保安局：駐港部隊條件合適時會借

就飛行地點問題，本報曾向飛行總會查詢，截稿前未回覆。該會本月初向會員發電郵稱，正就復飛與解放軍駐港部隊聯絡，亦正尋覓其他地方恢復直升機飛行活動。保安局回覆本報稱，去年因石崗機場跑道維修及疫情，駐港部隊暫停借石崗機場予飛行總會，部隊會在條件合適時考慮批准總會的借用申請。

會員盼借赤鱲角 機管局拒絕

對於會員冀香港國際機場開放予休閒飛行活動，飛行總會稱去年4月遭機管局拒絕。民航處回覆稱，國際機場處理世界各地客貨運航班，設備及運作非作私人飛行員飛行訓練或私人休閒飛行活動，又稱機場1998年投入服務前，總會已知悉上址不可供其飛行訓練或休閒飛行。