墮樓教師死因月底裁 東華：誰料校長令人膽戰如此 前校長稱遭「人多蝦人少」妖魔化

重申無欺凌同事 出庭者只屬教員少數

沒有法律代表的羅婉儀陳辭時否認作供教師批評她言行不尊重的指控，重申無欺凌、辱罵同事，所謂責罵只是工作上的批評及指導。她自言自己說話大聲、直接，明白無下屬喜歡上司批評，故對感到不被尊重的同事致歉。

羅續說，出庭教師只屬學校教職員的少數，而且當中不少是死者好友。她形容自己在庭上寡不敵眾，「唔係每樣嘢都係由上壓下來，可以係由下壓上來，人多蝦人少」，強調愈嚴重的指控，證據要愈充足，法庭不能罔顧其申辯。

她強調，任內已正確履行校長職責，並無嚴重不當行為。至於教師對她評分低，她認為與工作量、晉升等個人因素有關，不能就此認定是校長問題。對於有證人形容她管治風格極端（extremist style），以及比喻她為「狼」，羅稱過往盡心盡力為學校，不會一天之內變成妖魔，對被污名化感到難過。

羅又稱，不知死者抑鬱症如此嚴重，「我估唔到我講嘅每句話，佢聽落嚟都係鬧緊佢」。她認為自殺原因複雜，非單一原因造成；又說對死者輕生感難過，仍未能釋懷，希望家屬和教職員能早日走出陰霾。

東華：鼓勵匿名投訴 反令教師受壓

代表東華三院教育科的大律師曾藹琪首先反駁家屬一方批評，重申東華三院無將管治責任推卸給校長，過往有不同措施監察校長及積極跟進投訴。曾大狀又說，東華三院雖明文規定匿名投訴一般不獲受理，但教育科確實有跟進針對羅婉儀的匿名投訴；又認為鼓勵匿名投訴的風氣，反而會令教師受到不必要壓力。

曾大狀續稱，學務主任周志堅在接見死者後致電羅，只是「收到羊的求助，叫其牧羊人照顧她」，反問「有冇人諗到校長令人膽戰心驚的程度係咁嚴重？」她強調，東華三院對校長有信任是無可厚非，遺憾未能及時察覺極端辦事風格的校長。她希望今次事件可化為有意義的信息：「每一個人都要警醒自己的言行，因為舌頭可以是最鋒利的武器。」

教協：對錯已很清楚 只冰山一角

代表教協的大律師譚俊傑表示，事件並非單一事件，而是整個教育界的冰山一角，冀死因庭接納教協提出的建議，避免同類事件再次發生。他又反駁羅婉儀指作供教師誣蔑她的說法，認為通過是次研訊，「是非曲直、誰對誰錯，已很清楚」。

【案件編號：CCDI206/19】