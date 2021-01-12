哈薩克生涉圖點汽油彈脫罪 官：警口供牴觸

被告Nukpi Abilkaiyr原被控2019年11月18日在彌敦道與佐敦道交界攜有一個汽油彈，並意圖縱火。控方早前稱，被告同年8月從哈薩克到港讀書，案發時為浸會大學一年級學生。署理警長嚴偉倫早前供稱，當日看見被告獨自在路上，並嘗試用打火機點燃手上的玻璃瓶，遂即場制服並以管有攻擊性武器罪拘捕被告。

官：打火機關鍵 警沒嘗試尋回

沈官在判辭指出，嚴偉倫屬本案唯一目擊證人，本案指控取決於其供辭是否可信。沈官認為嚴理應知悉涉案打火機和汽油彈為關鍵證物，但他處理被告的40多分鐘期間，不但沒嘗試尋回該打火機，甚至用2至3分鐘搜查被告背包，質疑嚴的供辭與當日表現不一致。

就辯方稱當日有示威者將汽油彈傳給被告，被告接過後便遭制服的說法，沈官表示，雖然法庭不視有關說法為證據，但為法庭提供另一考慮角度，「假如被告人當時只是手持汽油彈，亦即沒有打火機，這樣，以管有攻擊性武器的罪名拘捕他就顯得合乎情理」。

至於負責處理證物的警員10518，沈官指出他先在書面供辭稱嚴偉倫將橙色打火機等證物交給他，後來卻改稱自己從被告背包內搜出橙色打火機，供辭不一致。

【案件編號：DCCC245/20】

（反修例風暴）