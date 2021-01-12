兩元乘車最快明年首季擴至60歲 須換個人八達通

年滿65稍後換卡 2024年非個人卡不享優惠

羅致光指出，政府委託的顧問公司留意到60至64歲年齡組別的人很多是社交生活活躍，部分人要上班，出行次數較現行受惠者多，故將計劃擴展至「少老」開支所費不菲，對政府經常開支承擔構成壓力，有迫切需要加強設施防止濫用；運輸署會要求所有參與兩元計劃的營辦商加強查票和查核乘客身分。他稱，運輸署會與公共交通業界商討細節，未來或將優惠擴展至紅色小巴、街渡和電車適用。另外，政府亦會每5年檢討「兩元」的劃一票價。

日後或擴至紅巴街渡電車

民建聯鄭泳舜質疑長者個人八達通不是新鮮事，為何要明年首季才能落實計劃。實政圓桌田北辰稱，他與八達通公司「摸過底」，對方稱改軟件只需3個月，運輸界改硬件亦只需3個月，以現時立法會情况，要通過修例、撥款等，在今屆立法會7月中完結前，沒理由不能落實。

羅致光回應時強調政府已盡最大努力加快，要在短期內發出60萬張相關八達通，需要軟硬件、人力；而個人八達通本身是硬件，開放申請和派發前，要確保硬件和軟件配合，軟件測試一定要成熟才能發新卡，故發卡需時6至7個月。他又稱，現時系統的內容未定，而現時使用的長者個人八達通卡「日後好大機會要換」。

民建聯周浩鼎問港鐵公司是否有責任加人手打擊濫用。羅致光稱，「增加人手唔係唔得，但羊毛出在羊身上」，票價也會增加。