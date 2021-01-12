鑽石山2100伙公屋轉綠置居 料5月售

市區港鐵站上蓋 料吸引力歷年之最

房委會委員招國偉表示，今期綠置居選址市區，鄰近港鐵站和大型商場，加上未來附近擬建活水公園，交通及社區配套優勝，相信吸引力是歷年之最，預計銷售反應會較上期好，很大機會全數售出。他憂慮上期綠置居賣剩並撥入今期出售的500多伙或再次滯銷。

房委會策劃小組昨開會，通過將位於鑽石山站上蓋的「鑽石山綜合發展區公屋發展計劃第二期」轉為綠置居，涉及3幢樓宇共2112個單位，預計5月推售。房委會資料顯示，該3幢樓同樓高39層，單位「室內樓面面積」介乎14.1至37.7平方米，即152至406平方呎。按房委會以往公布，「室內樓面面積」不等同實用面積，前者不計算單位的圍封牆在內，若換作實用面積計，估計單位由180多至近500平方呎。

根據平面圖，今期綠置居項目東面是去年推售的全新居屋啟翔苑，西面是公屋項目第一期，涉及兩幢樓宇提供逾1000個公屋單位；換言之，該地盤將集公屋、綠置居及居屋項目於一身。項目鄰近未來落成的活水公園及文化園景大道，附近有私人參建居屋項目采頤花園，房委會將在項目內提供零售設施、地庫停車場、幼稚園等。房委會資助房屋小組委員會將在出售前，決定今期綠置居項目的平均售價及銷售安排。

料市價五折 售130萬至300餘萬

按現行綠置居定價機制，綠置居的折扣率會較上期推售居屋的折扣率高10個百分點，由於去年推售包括啟翔苑在內的居屋是以市價六折出售，預料最新一期綠置居將以市價五折出售。若以啟翔苑當時平均呎價8919元作參考，推算今期綠置居平均呎價約7432元，估計單位售價介乎130多萬至300多萬元。