婦大潭郊園挖樹根 或涉「黃楊」可作木雕 央視曾報道需求增 多非法砍伐

行山客目擊警告報警 漁署稱會查

漁護署發言人昨表示會就調查有關個案。該署指出，根據《郊野公園及特別地區規例》，除非獲得批准，任何人不得在郊野公園內切割或摘取植物，違例者最高可被判處罰款2000元及監禁3個月。另外，任何人無合法權限或辯解而在林區或植林區內砍伐、切割、焚燒或以其他方式摧毁樹木或生長中植物，亦有可能觸犯《林區及郊區條例》（第96章），一經定罪，最高可被罰款2.5萬元及監禁1年。

上述行山客昨日在facebook發帖表示，周日在大潭水塘石橋附近一個山坡上，見到一名女子以鐵鏟掘地，並承認自己正在掘樹根，但無透露用途；後來一名男子現身與該女子會合。行山客警告二人不要再掘，否則報警。帖文表示，現場另有數名行山客，當中一人「鬧了一句當聲援便走了」，其他人沒停步。

該名行山客說，過去經驗顯示致電漁護署作用不大，該署即使派人到場，砍樹者亦已離去，認為應即時制止破壞，攝影取證及警告對方，希望收阻嚇作用。

對於該名女子表示在挖樹根，有網民表示涉及的是木材可用作雕刻的黃楊科植物，這些黃楊木雕在內地拍賣網普遍有售，每件由百多元至數千元不等。另有網民留言稱，周日亦在烏蛟騰看到有疑似內地人挖樹根。烏蛟騰亦是黃楊在港另一有紀錄的地點。

匙葉黃楊內地列易危 港大潭烏蛟騰可見

長春社總監蘇國賢稱，本港有4種黃楊科植物，其中「匙葉黃楊」在內地被列為易危物種。漁護署《香港植物標本室》網頁顯示，匙葉黃楊在港只見於兩處地方，分別是大潭篤及烏蛟騰，另外廣東東部沿海地區亦有，是常綠小灌木，高約1米。

翻查央視報道，黃楊木雕是民間傳統藝術，由於黃楊木生長緩慢，需求有增無減，非法砍伐情况普遍。近年內地藝術品收藏熱升溫，2007年清代黃楊木雕《鐵柺李》在北京拍賣會以275萬元人民幣成交。

漁護署資料顯示，2017至2019年涉非法砍伐樹木或破壞植物的檢控個案分別為25、19和10宗，去年1至8月則有45宗。蘇國賢稱，郊野公園砍樹屬非法，但需人贓並獲才達舉證門檻，故多年來各種珍貴樹木如羅漢松、土沉香等被大量砍伐，惟檢控個案不多；至於黃楊科植物是否下一個目標則有待研究。

難人贓並獲 長春社促檢討檢舉機制

蘇國賢又稱，他去年5月在郊野公園及海岸公園委員會會議上，曾要求漁護署跟進一名玩滑翔傘的人降落馬鞍山昂平營地後，砍伐樹木以取回樹上的滑翔傘，惟署方稱職員接報後到場，發現兩棵台灣相思被砍，但因未能確認涉案者而未能檢控。蘇說當日有傳媒拍攝相片及影片，清楚顯示涉事者容貌，認為署方應認真檢討現行檢舉機制，提高檢控機會。

（城市保育）