憂上頭香拜車公叫停 區會鄉委會爭周內晤官員

許錦成表示，以往會收到通知出席大年初一的黃大仙祠上頭炷香活動，但今年未收到通知，數天前更聽聞該活動或未必可如常舉行，故爭取今周內約見官員，希望商討實施人流管制以令活動可順利舉行。至於大年初二的車公誕參拜，沙田鄉委會主席莫錦貴表示，未知能否如常代表市民於車公誕求籤，盼本周內晤政府官員。

花農晤食環 半小時離場

政府日前宣布農曆年花市取消。食物環境衛生署昨與多名年宵檔主會面，建議改到公共屋邨售賣年花，但會面約半小時，檔主陸續憤而離場。其中投得14個年宵市場檔位的強記花園老闆李永強指出，席間4名食環署職員僅向花農諮詢是否願意到屋邨擺賣，檔主齊聲反對，李不滿政府無諮詢就取消年宵市場，形容會面是「浪費時間」，提議政府讓檔主設流動賣花車。

花農：屋邨售花不可行

署方：續聽意見

有「蘭花大王」之稱的千葉園有限公司董事長楊小龍稱，每盆蘭花價格不便宜，未必符合屋邨住戶需要，質疑「街市密閉空間，日日人群聚集，花墟可照常營業，為何政府不封街市、花墟，只封年宵？」另有檔主不滿政府態度「鬼祟」，沒通知所有檔主開會，又說取消年宵花市損失逾百萬元，改到屋邨售花在物流上不可行，多個檔主要求撤回取消年宵花市的決定。

食物環境衛生署發言人回覆，昨日會面主要是在防疫抗疫前提下，協助受影響年宵攤檔以其他方式銷售年花，探討各種可行措施，如在各區公共屋邨或其他地點物色合適地方，聽取年宵攤檔代表意見，並會繼續接觸他們，交代以其他方式售花的工作進展。發言人稱因場地所限，先安排與在年宵市場公開競投中投了多檔的20多個檔戶會面。

（疫情第四波）