啓德追蹤辦公室啓用 退休總警司任主管

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，設立辦公室目的是盡快追蹤個案，已從多個紀律部隊借調約100人協助追蹤，辦公室的工作與現時衛生防護中心的追蹤工作性質相若。她說，衛生防護中心會派人員處理法律文件及簽發隔離令等工作，亦會向紀律部隊人員提供相關培訓，例如訪問確診病人，辨認和尋找密切接觸者，並盡快將他們送院或檢疫中心。紀律部隊人員會將個案資料紀錄及電腦化，方便再做個案分析。

入境海關各派50人

據了解，入境處及海關各派出50人到辦公室，而警方早前已調派20人到衛生防護中心，他們也會調至辦公室工作。此外，警方在總部亦有30人負責透過「重大事件調查及災難支援系統」（MIIDSS），追蹤確診個案。據悉，退休總警司吳淑芬獲邀任辦公室主管，她曾屬人事服務及職員關係科。據《警聲》所載，吳淑芬服務警隊34年，2016年獲頒香港警察榮譽獎章，她2007年曾患癌，但堅持工作，未有選擇提早退休，有警隊中人指她對工作甚有熱誠。

入境處長區嘉宏及海關關長鄧以海昨早到啟德社區會堂，了解辦公室運作。區嘉宏視察後表示，支持入境處同事參與防疫工作，入境處會繼續支持政府抗疫，目標是「清零」。鄧以海稱，期望辦公室有助盡快找到密切接觸者，減低社區感染機會，現階段已派出不少同事，因應疫情發展，有需要可再調派人手。

（疫情第四波）