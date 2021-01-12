同事確診未列密切接觸 瑪嘉烈職員中招

【明報專訊】第四波疫情下，醫護工作場所小型爆發持續，瑪嘉烈醫院職業治療部、青衣救護站陸續有職員染疫，出現小爆發，分別涉及3人和4人。昨新增的瑪嘉烈職員曾與首名確診員工共用衣車，但未被列為密切接觸者，只作醫學監察。有醫生認為，醫院屬高危場所，如長時間共用設施的同事應檢疫。
瑪嘉烈職業治療部專科門診一名36歲病人服務助理最先確診，她1月4日病發，主要負責協助職業治療師進行治療及縫製壓力衣，當時3名曾一同用膳的員工列密切接觸者須檢疫。
不過，與36歲員工共用衣車的55歲女員工沒被界定為密切接觸，她本月8日喉嚨不適，兩天後檢測呈陽性。院方追蹤再發現一名病人服務助理，曾與55歲女於同一工作間用膳，10日起流鼻水，昨檢測呈陽性。
呼吸系統科專科醫生梁子超表示，若長期於同一個工作間相處、共用設施的同事，應列密切接觸者，因同事間相處未必時刻戴足口罩，「應小心一點，醫院始終是高危場所」。
青衣救護站增兩人染疫
兩名隸屬青衣救護站的救護員確診，包括源頭不明的33歲男救護員，他1月4日病發，當日曾到馬鞍山和荃灣救護站，6日及7日分別到青衣南消防局和青衣救護站，早前已確診；52歲男救護員則於10日病發，同日確診，病發前一天最後上班。
青衣救護站另有一名救護員初步確診，9日最後上班。消防處昨補充，港珠澳大橋救護站一名救護員昨初步確診，曾於6日到青衣救護站，前日最後上班。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，青衣救護站有小型爆發，救護員一起工作、共用更衣室，亦曾接送確診者，當時穿足保護裝備，但未能判斷是社區接觸還是因工作感染。
此外，本港昨增一名12月18日確診的62歲男子離世，為疫情下第159名染疫死者。