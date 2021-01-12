強檢唐樓一日7確診 專家：渠管亂駁 與鄰廈互通走廊共用樓梯 醫生促同強檢

同廈累計11宗 含將藍工人

昨多41宗確診，38宗屬本地感染，11宗源頭不明，近40宗初步確診。據衛生防護中心昨晚公布資料，1月8日納入強制檢測的新填地街26號昨佔7宗確診，3宗屬源頭不明，累計增至11宗，連同早前兩單位，料至少5單位有確診。該7層高的唐樓上月30日起出現確診，包括將藍隧道30歲男工人，而同一街道鄰近的20號一名50歲男子確診，為中九龍幹線中段隧道工程工人。

區議員稱多劏房 住少數裔

油尖旺區議員何富榮表示，新填地街20至26號單位可經走廊互通，每層兩梯4伙，20號的樓梯有雜物堵塞，居民多使用26號樓梯出入。他批評政府只要求26號居民強檢，忽略其他座數共用樓梯的居民，擔心劏房喉管有播毒風險，期望專家到場視察。他說大廈多劏房，居民以尼泊爾人等少數族裔為主，中九龍幹線中段隧道工程最少7名工人是尼泊爾人，包括20號單位50歲男。

撇除無病徵者，將藍隧道患者最早上月30日病發，居新填地街26號30歲男工人1月2日病發；中九龍幹線中段隧道患者最早12月27日病發，與新填地街26號47歲女住戶同日病發，居20號的工人無病徵（見表）。昨晚有救護員到場接走5樓一居民。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，大廈10多人確診顯示傳染源眾多，亦不排除病毒由兩地盤傳入社區，觸發樓宇爆發。對於居民共用樓梯，他認為強制檢測應涵蓋20至26號居民，「共用設施，等同同一座大廈」，盡早切斷傳播源。

香港測量師學會前會長何鉅業根據本報提供大廈外牆圖片，形容渠管接駁不達標。他稱渠管共同點是，污水渠似乎未必每層都安裝反虹吸喉，坐廁冲廁時水封位或失效，住戶會聞到臭味，不排除病毒經渠管入屋。他觀察到廢水渠有斗式接駁位，冲水時或隨着空氣流動濺起水花，有播毒風險。

先達3人染疫 港九小輪增4宗

另外，旺角先達廣場有3人染疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，先達一名租戶確診，最近沒上班，其一名家人及一名相識者初步確診，均在先達工作。昨再多3大廈納入強制檢測，包括將軍澳景林邨景桃樓、東涌逸東（二）邨傑逸樓及大角嘴港灣豪庭7座。

多個爆發群組有新增個案（見表），其中港九小輪多3名船員及一名船員家人確診，3人初步確診，累計8人染疫。港九小輪初確者包括在中環四號碼頭負責售票的碼頭助理，以及曾行走南丫島、坪洲、喜靈洲及機場三跑航線的兩名幫舦。

明報記者

（疫情第四波）