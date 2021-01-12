盼過年確診勿破萬 籲網上拜年避人多地方

除了吃飯 返母親屋企長戴口罩

曾浩輝建議今年可以網上拜年，「我會盡量唔去親朋戚友屋企。（現在）都會返阿媽屋企食飯，會坐開啲，除咗食飯，（其餘時間）都會戴口罩」。他說現已習慣戴口罩，無論到哪裏都會戴。他相信，每個家庭有自己的方式，總之原則是避免到人流多的地方，日常做到幾盡要視乎實際生活環境調節。

限跨家庭接觸否 需視民情及數據

至於須否限制跨家庭接觸，曾浩輝稱，英國等國家有此要求，但香港要看民情，也要看如何執行，有別於食肆限制營業時間或入座人數，「跨家庭執行難好多，反應係點，同埋疫情持續，同跨家庭關連有幾強，要看看數據」。

新冠病毒疫情蔓延全球一年，仍未緩和，曾浩輝認為今次疫情超出很多人的預期，「今次估唔到最發達、最先進、最富裕國家最嚴重」，純粹從結果來看 ，內地反而成了典範，「（當中）有好多不同社會文化因素，病毒不分疆界，唔理你幾有錢，現要盡量減低影響，令世界生活盡量返回正軌」。

（疫情第四波）