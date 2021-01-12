稱不應強制打針 「太高壓」恐招反效果

部分行業會自發打 「派錢或似收買」

曾浩輝表示，應否提供打針誘因或提供什麼誘因，他沒有很強的取態，但指個別行業可透過打針獲取顧客信心，例如的士司機打完針可展示針紙，乘客可能會選已打針的司機，「呢啲係自發性，覺得對自己有用，唔係一定要強制，打咗先准入（指定場所）」。至於應否派錢鼓勵打針，他反問：「畀幾多呢？會唔會似收買人？這是一個幾複雜的問題。」

醫護全打困難 流感針亦只六成

醫護將優先打針，但曾浩輝認為要醫護全部打針才照顧病人會有困難，美國個別州份不准無打水痘針的醫護照顧孕婦，「香港接受程度係點？有時太高壓會有反效果」。他稱自己任衛生防護中心總監時的醫護流感針接種率僅得四成，現升至六成，但仍較百分百相差好遠，醫護都是人，只能盡量解釋打針對他們及病人的好處，「（無論對醫護或任何人）強制打針的時機及環境都不太成熟」。

副作用嚇怕市民難免

倡盡快公開個案增透明度

曾浩輝在衛生防護中心時曾處理2009年爆發的豬流感，當時有人打疫苗後流產、出現吉巴氏症，接種人數即大減。他說當年調查結論尚未能證明是由疫苗引起，「有啲人會話你證明唔到，但唔代表無，有啲人實係咁講」。他預計今次亦難以避免因嚴重副作用而窒礙打針意欲，並指是必經情况，通常是一個循環，政府唯一可做的專業方法，是盡快及公開透明公布副作用個案，讓人知道沒有隱瞞，「驚（的人）一樣會驚， 一樣唔會嚟打。不過，過一排，啲人唔記得，或覺得一單，打針又對我有好處，又會打番」。

（疫情第四波）