曾浩輝：較高齡長者料最先打疫苗 照顧者亦可列優先 倘接種多確診減可防疫「減辣」

明報記者 畢嘉敏、冼韻姬

可按年齡層細分 未定案

政府早前就審批疫苗緊急使用成立顧問專家委員會，同時成立專責工作小組負責安排疫苗接種計劃，曾浩輝是兩個團隊的成員。政府採購的3款疫苗當中，預計BioNTech疫苗和中國科興疫苗會先抵港，首批各有100萬劑，分別可為50萬人接種（每人接種兩劑），曾浩輝接受本報專訪時表示，從科學角度分析，年齡愈大、風險愈高，長者可按年齡層再細分，「傾向年紀大的人先（接種），但最終是80歲、85歲還是90歲（先接種），則未有最後定案」。

對社會運作重要者及長期病人亦應優先

曾浩輝續稱，醫護和長者的照顧者也應優先接種，例如安老院舍職員，以至在家中要照顧長者的外傭等。此外，他認為其他對社會運作重要的職業，如貨櫃車司機、機組人員等，以及部分長期病患者，也可優先接種（見表）。

疫苗廠要申請疫苗在港緊急使用，須有第三期臨牀研究數據，並提交資料讓顧問專家委員會審批，曾浩輝說，審批時需考慮三方面：一是疫苗有效性，例如針對不同人群的保護率、接種後可產生的抗體水平等；二是疫苗安全性，包括疫苗成分、會造成的普通及嚴重副作用等；三是疫苗品質，如疫苗製造過程、監控等。

昨未開始審批 料新春後才能打

曾浩輝說，委員會至昨日未開始審批疫苗，收到疫苗廠提交的資料後會盡快處理，要視乎資料是否足夠、是否有額外資料要向藥廠查詢等，才能確定要審批多久，預計較大可能要到農曆新年後才能開始接種。

中國科興疫苗至今未公布完整的第三期臨牀研究數據，曾浩輝說，若最終是BioNTech疫苗先獲批緊急使用，雖然該疫苗需在-70℃環境儲存，但在2℃至8℃也可儲存5日，故除了社區接種中心，相信也可在私家醫院、私家診所和院舍接種，例如只要可連貫安排解凍、稀釋等流程，可用「到會」形式到院舍為長者接種。他又提出應在打針前，先安排長者或其家屬簽署同意書。

招數出得「七七八八」 市民不想禁足

抗疫疲勞下疫苗成重要一環

本港疫情已持續近一年，曾浩輝說，並非有七成人接種、有群體免疫就能清零，也不是打了疫苗就可不戴口罩，但抗疫至今，市民都已抗疫疲勞，接種疫苗是接下來重要的一環，「大家都已好累，要出的招已出得七七八八，除非lockdown（封城）、完全禁足，但香港市民不是很接受，沒有其他方法，疫苗變成很重要的環節」。

至於目標是要多少市民接種，曾浩輝說，最好是適合接種的人100%接種，但訂目標要實際，也要有科學理據，最終要視乎市民反應。他又說，若有較多市民接種疫苗，每日新增個案減少、不再出現大型爆發，相信防疫措施可「減辣」，例如學校恢復面授課堂、處所營業時間延長等。

（疫情第四波）

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