【Emily】發展局長兼顧保育 黎廣德話精神分裂

【明報專訊】深水埗主教山配水庫清拆期間，地下內藏古羅馬式建築風格嘅蓄水池曝光，掀起民間關注，政府其後暫停工程稱會保育。長春社文化古蹟資源中心（CACHe）噚日舉行網上論壇，CACHe創會主席、資深工程師黎廣德批評，事件反映現行古蹟保育制度失敗，話政府2007年將原先由民政事務局長擔任嘅古物事務監督一職，改由發展局長兼任，形容此舉係「精神分裂」：既負責發展，又要兼顧保育，但現實環境內「發展同保育有好多衝突喺入面」，令古蹟保育工作不被政府重視。
倡古物事務監督畀番民政局長做
黎廣德促請政府盡快改革古蹟保育制度，建議將古物事務監督一職，重新交畀民政事務局長擔任，又建議改革古諮會。佢話，古諮會只能倚靠古蹟辦提供資料，但如果古蹟辦唔做嘢，就算民間提供好多資料，古蹟辦一樣可以當無件事，古諮會亦討論唔到，認為古諮會要增設獨立秘書處同研究團隊，同開放平台畀民間參與，例如公眾可提交保育建議畀經改革後嘅古諮會討論，從而令古蹟保育更全面。
陳智遠：要改善古蹟辦工作文化
「活現香港」創辦人陳智遠就話，北角皇都戲院保育事件後，已反映古諮會要提升評核工作，同埋要改善古蹟辦嘅工作文化，認為古蹟辦應該對古蹟有更強嘅敏感度，但今次事件就睇唔到喇。