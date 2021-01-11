【Emily】發展局長兼顧保育 黎廣德話精神分裂

倡古物事務監督畀番民政局長做

黎廣德促請政府盡快改革古蹟保育制度，建議將古物事務監督一職，重新交畀民政事務局長擔任，又建議改革古諮會。佢話，古諮會只能倚靠古蹟辦提供資料，但如果古蹟辦唔做嘢，就算民間提供好多資料，古蹟辦一樣可以當無件事，古諮會亦討論唔到，認為古諮會要增設獨立秘書處同研究團隊，同開放平台畀民間參與，例如公眾可提交保育建議畀經改革後嘅古諮會討論，從而令古蹟保育更全面。

陳智遠：要改善古蹟辦工作文化

「活現香港」創辦人陳智遠就話，北角皇都戲院保育事件後，已反映古諮會要提升評核工作，同埋要改善古蹟辦嘅工作文化，認為古蹟辦應該對古蹟有更強嘅敏感度，但今次事件就睇唔到喇。