【Emily】海外港人創雜誌《如水》 編委包括周永康黃台仰梁繼平等

話要弘揚港人追求自由之聲

《如水》編委會成員包括學聯前秘書長周永康、前本土民主前線召集人黃台仰、前民間外交網絡發言人張崑陽、《學苑》前總編輯梁繼平等。立法會前議員羅冠聰、台灣中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人、「中國人權」執行主任譚競嫦（Sharon Hom）等擔任顧問。

點解取名「如水」？創刊宣言話反修例運動之所以取得突破，係因為抗爭者如水靈巧應對強權策略，「既能堅穩如冰，亦能流動若水」；佢哋認為，如果要延續抗爭如水精神，要先理解身處局勢、面對嘅地緣、世界格局等。

雜誌定價方面，寄送到台灣每本350元台幣，寄送至台港以外地方就每本600元台幣。至於寄送到香港，佢哋話因為有不確定因素，建議香港讀者先填妥預售表格，購買詳情之後先通知，如果實體版本未能送貨，就會提供電子收費版。