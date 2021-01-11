【Emily】海外港人創雜誌《如水》 編委包括周永康黃台仰梁繼平等

【明報專訊】唔少民主派人士移居海外，有人移民、留學，亦有人流亡，佢哋日前宣布將創辦首本實體海外港人雜誌《如水》，以季刊形式出版，一年四期，創刊號以「絆」做主題。佢哋期望利用海外自由空間，建構、保存公共議論香港嘅媒介，整合各種有關香港政治、歷史、社會及文化面向論述，「我們要在人類歷史中弘揚香港人追求自由之聲，要讓世界看見香港」。
話要弘揚港人追求自由之聲
《如水》編委會成員包括學聯前秘書長周永康、前本土民主前線召集人黃台仰、前民間外交網絡發言人張崑陽、《學苑》前總編輯梁繼平等。立法會前議員羅冠聰、台灣中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人、「中國人權」執行主任譚競嫦（Sharon Hom）等擔任顧問。
點解取名「如水」？創刊宣言話反修例運動之所以取得突破，係因為抗爭者如水靈巧應對強權策略，「既能堅穩如冰，亦能流動若水」；佢哋認為，如果要延續抗爭如水精神，要先理解身處局勢、面對嘅地緣、世界格局等。
雜誌定價方面，寄送到台灣每本350元台幣，寄送至台港以外地方就每本600元台幣。至於寄送到香港，佢哋話因為有不確定因素，建議香港讀者先填妥預售表格，購買詳情之後先通知，如果實體版本未能送貨，就會提供電子收費版。