本地原貌軟餐 助吞嚥困難者重拾滋味

明報記者 薛偉傑

華瓏有限公司共同創辦人鍾倩盈表示，最初是因為外公中風後出現吞嚥困難，她不時購入日本製即食原貌軟餐等產品，但日本產品價格較高，另加運費和中介成本。其後在朋友介紹下，她認識兩名分別在英國劍橋大學及倫敦帝國學院取得博士學位後回來工作的港人。三人商討後，有信心在本地研發出同類產品，於是再找來兩名朋友，去年1月成立公司。其實，他們在2019年下半年已經開始研發各種產品，到去年底，公司研發出4類產品，包括食材軟化粉、食物塑形粉、清透凝固粉（增稠劑）、即食原貌軟餐，都採用其自有品牌「吞嚥易」，覆蓋不同程度吞嚥困難人士的需要，申請多個發明專利。

約年半研發4產品 自有品牌推出

市場拓展總監黃健宜指出，所謂原貌是指即食食物在製作過程中，盡量保留食材原來的味道和賣相，但要將食材的硬度降低九成。所以，其實要用超聲波、加壓、加熱等技術，來大幅提高食材軟化粉導入食材的效果和速度。以他們所知，日本企業要經過多年發展，到了第三代的軟餐才做到這個效果。

鍾倩盈解釋，吞嚥困難人士吃的固體食物的硬度要降低，但喝的液體黏稠度卻要提高。這是為了令液體的流動速度減慢，讓吞嚥困難人士的身體機能有較多時間意識到正在喝液體，及時降低稱為「會厭」的軟骨，遮蓋氣管入口，令液體正確流入食道。

即食原貌軟餐擬2月推 零售價料50元或以下

4類產品當中，食材軟化粉、食物塑形粉、清透凝固粉已在去年底推出市場。黃健宜表示，3款產品賣給本地安老院的批發價，比日本同類產品低三成至四成；零售價比日本同類產品低約三成。至於即食原貌軟餐，計劃在2月推出，每盒200克內有兩個菜式，賣給安老院批發價為35元或以下，零售價為50元或以下。據悉，日本同類產品在港每盒零售價約60元。產品暫時委託內地廠商代工生產，但公司已在本地找到工廈單位，計劃申請社創基金資助自設小型廠房，估計半年後可在本地生產。