東鐵昨停旺角東紅磡服務 接駁巴人流疏落

昨為港鐵首日實施暫停來往旺角東至紅磡站服務。在紅磡站，港鐵派出10多名職員在站內外指示乘客前往停泊接駁巴士位置，車站內外設有多個指示牌，亦有廣播提醒乘客接駁巴士停泊位置。

昨早紅磡站人流較平日大減，有剛下班的市民乘搭西鐵到紅磡站，稱以往可以在對面月台轉乘東鐵，昨要轉多一程巴士，除了時間較長，安排亦不便。不過亦有乘東鐵轉西鐵的市民表示，昨路面暢順，接駁巴士只需10多分鐘便抵達紅磡站，加上有車費減免，認為可以接受。中午12時許，記者乘搭西鐵線到紅磡站，發現出站乘客量不多，每班接駁巴士平均客量不足10人，乘客上車後隨即開車，幾乎不用等候。

另外，本報記者昨中午乘搭東鐵線，在九龍塘拍卡乘坐接駁巴士到紅磡站，車上只有一名乘客，沿途交通暢順，約13分鐘到達紅磡站，較原本東鐵線所需約5分鐘長約8分鐘。

下次停駛2月21日

為配合更軌道工程，由昨日開始，直至今年10月，每月其中一至兩個周日，東鐵線紅磡站至旺角東站之間的列車服務將暫停，下次停駛日期為2月21日。港鐵昨表示，路軌接駁工程昨凌晨（10日）起開始，大致按計劃進行，據觀察大部分乘客都轉乘其他鐵路替代路線。