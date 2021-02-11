指BNO移民政策摑中央一巴 葉劉倡嚴禁雙重國籍

保安局不評論個別意見：合條件者都是中國公民

保安局回覆稱，不評論個別人士的意見，稱符合《中國國籍法》中具有中國籍的條件者等，都是中國公民，除非他們向入境事務處申報國籍變更，否則不論是否持有其他旅遊證件，其中國公民身分不會受影響。

葉劉淑儀在文中指中央因歷史因素，長期對持雙重國籍的港人「隻眼開、隻眼閉」，但形容BNO移民政策有如在推行港區國安法的中央臉上「打了一巴」，建議中央可就《中國國籍法》釋法，提出一個設於未來的「截止日期」（cut-off date），之後獲取外國籍的港人會被視為自願放棄中國籍。

葉劉稱屬個人意見 沒就建議與中央溝通

葉太回覆本報查詢稱，沒就建議與中央溝通，只是其個人意見。她稱倘中央釋法，在「截止日期」前取得雙重國籍的港人不會被追究。至於實際上如何禁止雙重國籍，她舉例港人可在申領特區護照時宣誓，而入境處亦可得知港人以BNO離境。

外國人連續居港滿7年後可獲居留權，但葉太稱如他們非持中國籍，有關法例不適用於他們。

民主黨國際事務委員會主席劉慧卿認為，不少港人持有雙重國籍，包括部分親北京的立法會議員、港區人大代表等，認為葉太建議屬不必要，特別在社會對政府持不信任態度下，說法只會刺激港人情緒，批評葉太「驚香港唔死」。劉相信計劃移民者不會因有關說法放棄移民。