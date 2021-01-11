業界：交易愈後期 買家風險愈高

物業買賣過程中涉及多個處理資金程序：簽訂臨時買賣合約時，買家需向賣家支付「細訂」，一般為樓價3%至5%；簽署正式買賣合約時，買家一般會透過律師繳付釐印費及加付訂金，即「大訂」（「細訂」加「大訂」通常相等於樓價10%）。成交日繳付樓價尾數及簽署樓契，如申請按揭，銀行會安排於成交日前放款至買家代表律師，再由律師代向賣方付樓價。

事主慶幸銀行按揭未被凍

嘆經律師行買樓亦無保障

事主Ken原定在賣掉舊樓套現400萬元後，再向銀行貸款400萬元換樓改善居住環境，但賣樓後的400萬元現被凍結，「好在銀行貸款無被凍，唔係我跳咗樓喇！」他現需租住小型單位，對資金被凍感徬徨，事件令他感到透過律師行買樓亦無保障。

智能樓宇及按揭平台「ROOTS上會」聯合創辦人鄭楚風認為，黃馮律師行事件中，買家風險比賣家高，視乎買賣階段，愈後期由律師行處理的資金愈多，買家被「殺訂」風險愈高，因買家愈難在短時間內籌集大筆資金；若交易未能如期完成，賣家有權「殺訂」，即取得10%訂金，並終止買賣合約，再重新賣樓。

鄭形容，黃馮律師行事件罕見，他建議買賣雙方找代表律師時，要了解律師行背景，雖然處理物業買賣有既定程序，但亦要留意律師行是否有足夠經驗。鄭相信，事件會令市民在選擇律師行時更謹慎。