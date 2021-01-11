二手樓買賣龍頭被接管 事主批律師會草率 黃馮律師行79事主被凍資1.2億

近半人被凍50萬至200萬 最高一宗凍資逾千萬

黃馮律師行一名前職員因不誠實挪用客戶款項，導致律師行平安夜遭香港律師會介入接管，所有戶口被凍結。該行為業內處理登記二手私人住宅買賣龍頭，據去年中原地產研究，黃馮律師行市佔率為業內最高，達4.9%。「黃馮律師行事件」事主代表昨日表示，據他們統計，已接觸到的79個個案中，合共超過1.26億元資金被凍結，包括物業買賣訂金、按揭、釐印費等，其中近半個案被凍結50萬至200萬元，最高一宗個案則被凍結逾1000萬元。

已收樓裝修 未能過數

事主：900萬短時間好難籌

事主之一Michael表示，小孩剛彌月，想買樓改善生活環境，原本物業於12月23日、即律師行被接管前一天成交，已完成收樓，物業亦正裝修，但因律師行戶口被凍結，令交易無法如期完成。他透露，物業價值約1000萬元，律師行負責處理其中約900萬元訂金、按揭等，但現時資金被凍，賣家未知何時收到錢。Michael擔心賣家可再賣樓，現與賣家磋商中，但「八百幾九百萬短時間內好難籌到」。

Michael質疑，律師會在執行接管前，有否全盤打算，「好多人都想12月31日年底前完成交易，覺得（律師會）不論在執行過程、善後、溝通都欠缺周詳計劃處理，律師會要同大家交代」。他認為，律師會應成立專責小組與事主跟進，清楚交代後續處理。

另一事主、30餘歲的陳小姐與男友儲錢數年準備上車結婚，她於12月23日向律師行過數80萬元訂金及釐印費，但翌日律師行便遭接管，資金隨即被凍結。她哭訴，為免被業主「殺訂」，需由父母借出退休金處理交易，「不知何時才能取回款項還錢給父母」。

事主批律師會未提何時解凍

事主群代表說，為免被賣家「殺訂」，事主已向賣家請求延期，並四出借貸撲水；部分個案獲賣家通融，延長成交期一至兩周，但稱賣家亦無可能將成交期無了期延遲，料「殺訂」個案陸續增加。他們批評律師會沒有解決方案，亦未能提供資金解凍日期，做法「接而不管」。事主要求律師會承諾，被凍結資金可全數取回，並提供清晰的處理及善後時間表，又要求政府介入協助。

律師會：凍帳戶免更大損失 逾百律師行願協助

香港律師會發言人表示，因留意到該行嚴重違規和不誠實活動，必須立即行動，凍結帳戶，避免因延遲介入而引致更多客戶有更大的損失。發言人稱，已向不同政府部門及機構匯報事件，包括律政司、運房局、稅務局印花稅署、金管局和香港銀行公會等，現時已有逾100間律師樓有意協助相關客戶。律師會計劃數日內舉辦另一場記者會交代最新情况。