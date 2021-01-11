冰毒冒充冷藏劑混活蟹 兩男被捕

被捕男子為24歲姓方及33歲姓曾，分別報稱無業及冷氣維修工人，涉嫌販毒及串謀販毒，由探員帶署扣留調查。警方初步調查相信，兩人負責安排運輸及等待指示為毒品加工。

唐樓劏房檢可卡因海洛英

警方毒品調查科人員根據線報及深入調查，探員前日清晨掩至土瓜灣安徽街展開行動，發現兩名男子於一幢唐樓對開的貨車卸下5個發泡膠箱，其中一名男子將箱內的活蟹及膠樽分開，另一人則將發泡膠箱搬到大廈。探員遂上前截查，於唐樓劏房檢獲約370克已包裝的霹靂可卡因及1.21公斤海洛英，另外亦檢獲一批毒品包裝工具。

探員其後於該5個發泡膠箱，共檢獲12支、每支500毫升的液態冰毒，相信經加工後可製造約4公斤固態冰毒。行動中檢獲的毒品總值約553萬元。

毒品調查科高級督察黃知雯指出，該批毒品來自馬來西亞，相信販毒集團將液態冰毒注入膠樽及冷藏，冒充成保鮮用的冷藏劑，並以海鮮腥味掩人耳目，待時機成熟，便會將毒品加工、提煉及凝固，在本港市場分銷。黃知雯續稱，以海鮮混入毒品的販毒案件並非首次，但以活海鮮掩飾則較為罕見。