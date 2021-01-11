空氣超標時數大降 新西3區臭氧增

新市鎮上馬 環團憂欠減排規劃續惡化

綠色力量資料顯示，屯門、東涌及元朗AQHI超標時數為去年最高3個地區，分別為239小時、177小時及164小時，較2019年的443小時、329小時以及430小時，分別下降46%、46.2%及61.8%。綠色力量總監鄭睦奇說，3個地區的主要污染物為臭氧，但不應忽視本地排放源如車輛廢氣加上陽光照射等因素。他指出，近年多個新市鎮項目陸續上馬，未來人口大增，若政府未在規劃階段引進減排措施，擔心空氣污染持續惡化。

環保署指出，本港西部地區監測站錄得AQHI達7或以上的時數及日數較其他地區高。2014至2019年間，西部地區監測站錄得的主要污染物濃度下降11%至67%，但2019年東涌、元朗及屯門臭氧濃度分別較2014年上升30%、29%及24％，粵港澳今年共同就臭氧污染展開為期3年的研究，結果將協助三地政府制訂減排措施。

去年上半年超標少 下半年反彈

綠色力量統計去年13個一般監測站，錄得1431小時指數超標，是自2013年底發布AQHI以來最低；去年初疫症爆發初期，內地部分城市封城，本港錄得超標時數亦罕有偏低，但下半年反彈，超標時數較上半年多約3.5倍，估計與熱帶氣旋有關，當中11月錄得超標時數535小時，佔全年約三分之一。

至於路邊空氣質素，則與車輛排放有直接關係，專營巴士是主要排放源之一，翻查運輸署統計數字，疫情下的1至10月，乘搭專營巴士平均每日300萬人次，較前年同期414.6萬下跌27.6%，故路邊空氣質素亦有改善，3個路邊空氣監測站全年錄得395小時超標，較2019年下降約57%。