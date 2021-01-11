網價貴過官方不乏問津 會員：積分加錢購貨仍有賺

根據yuu獎賞計劃，每4000積分等同20元現金價值，會員可根據需要以積分兌換現金券或加錢換購貨品。該名yuu用家稱，要使得精明，可留意用積分加錢換購的貨品是否比原價便宜得多，例如「1000分加HK$5換購農坊寶美國一級中蛋12隻裝一盒」，1000分等同官方5元現金價值，即優惠計劃下可以10元換購一盒雞蛋，比網站顯示的原價18元便宜8元。

積分倘自己累積 換現金券最直接

至於有買家以13元買入2000分，較官方的2000分等同10元現金價值貴3元，但若套用在購買雞蛋例子上，該買家亦只是以11.5元購買一盒雞蛋，仍遠低於原價。不過，若該買家選擇用積分兌換現金券，按官方等值每4000分兌換20元，則買家會「蝕底」，每兌換4000分便虧本6元。

該用家認為，會員要非常「心水清」，不能被「優惠」兩字蒙蔽，「要留意價格，計清楚係咪真係抵」。他認為若積分是自己消費累積的，則兌換現金券是較直接的選擇，反而用較高價買yuu積分不太「着數」，「未必樣樣嘢都換得，會貴咗」。