網賣yuu分墮騙局 少女失1.8萬 「買家」涉偽造轉帳短訊扮付款 警稱太空卡難查

明報記者 梁銘姿

怡和集團旗下牛奶國際去年7月推出yuu獎賞計劃，首個月已錄得200萬會員登記。參與計劃的連鎖商號超過10家，包括惠康、7-Eleven、必勝客、IKEA、萬寧及KFC等，會員於指定商號每消費1元可賺取1 yuu積分，會員可以積分加錢換購貨品，又或以每4000積分等同20元的現金價值換取不同商號現金券。

該計劃設「分享積分」功能，只要對方安裝yuu應用程式，便可互相分享積分，網上則有人透過分享功能買賣積分。

「我見有人擺喺拍賣網賣，我咪跟住賣，點知一次就畀人呃晒！」19歲少女Mary因家人經營藥房生意，常到惠康「入貨」，故申請成為yuu會員後，不足半年已儲得數百萬積分，至上月底她經家人同意，在網上以每2000分13元出售積分。

欲先查過數紀錄 遭催促「玩我呀？」

上月30日晚11時，一名買家以短訊聯絡她，問她「多有無得平？」提出6000元買100萬分（即12元買2000分）及以轉數快付款，並很快將確認轉帳紀錄截圖傳給她及催促她將積分轉給他。

Mary稱要「查下電話紀錄先轉」，對方即說「唔係咁玩我呀嘛？」又稱是與親友夾錢買，「點同親戚交代」，反問「中銀無寄msg（短訊）比（畀）你咩？」、「無過錢唔會收到（短訊），銀行（戶口）就有機會delay（延誤）」，未幾Mary便收到銀行傳來的收款短訊，她不虞有詐將積分傳給對方。

收「銀行短訊」即轉分 未察買家發出

該買家之後兩度要求Mary再出售共190萬分給他，並再傳送轉帳交易確定截圖給她，Mary收到銀行確認短訊後便將積分轉發至買家戶口。不過，她當晚親往櫃員機查帳時，發現戶口無收過對方分毫，再細看銀行付款確認短訊原來是由買家的電話號碼發出，轉數快交易確認截圖字體亦大小不一，有偽造之嫌。

她以WhatsApp與買家對質，對方無回覆，更封鎖了她。Mary懷疑受騙，到警署報案，亦聯絡yuu團隊跟進，「警察話個號碼係太空卡好難查，感覺兩邊都係喺度推波，唔想幫我處理咁」。

大狀稱符「欺騙取財」 促警盡力查

警方證實，上月31日接獲女事主報案，經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交葵青警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。 yuu團隊回覆稱，如接獲警方對有關案件之查詢，團隊會就法律的要求或任何執法或監管機構、法院或其他政府機構提出的要求進行相關協助，又稱根據條款及細則，積分不能兌換現金或被購買。消委會表示，去年共收到55宗關於 超市會員計劃的投訴（不限於yuu），但未收過有關拍賣積分的投訴。

執業大律師陸偉雄指出，行騙罪可分兩種，一是「以欺騙手段取得財產」，即令事主有實際損失，另一種是「詐騙」，即有意圖欺騙他人，最終沒造成實際損失但亦可起訴。陸稱「實際上損失」不限於金錢，「好似網上遊戲畀人呃武器都算係」，他認為本案較符合「以欺騙手段取得財產」控罪元素，一經定罪最高刑罰可判監10年，警方應盡力調查。