葉劉：未必全檢控55人 梁家傑：法律何時變誅心

被問到現時仍未有選舉、亦未見預算案被否決，是否已涉違法；葉太亦以「打劫銀行」為例，認為有意圖、策劃，亦已犯法。她稱如民主派藉人數多否決所有議案，等同癱瘓立法會運作，「非常惡毒」。

翻查資料，葉太於民主派初選舉行前，曾表示「不明白為何參加初選都會違反國安法」，但亦稱若什麼都否決，便涉顛覆現有制度。

公民黨主席梁家傑昨在港台《城市論壇》批評，由DQ議員至大搜捕，都只是堆砌、以動機入罪，質疑「香港法律何時變成誅心？」

馬恩國：初選投票者違限聚令

故屬非法手段 犯顛覆罪

民主派初選有61萬選民投票，大律師馬恩國認為，投票者違反限聚令，而限聚令是刑事法律，故已屬非法手段，違反「顛覆國家政權」罪；至於55名被捕者，馬恩國認為涉國安法中煽動、教唆他人犯顛覆國家政權罪。不過，他不贊成拘捕初選投票者，因國安法宗旨是制裁主要分子。

全國港澳研究會理事宋小莊認為，雖法例沒有禁止，但初選仍是非法；若公開表示自己代表民主派屬誤導；民主動力秘書趙恩來強調，初選不會阻止他人參選，否則會觸犯選舉條例、但非國安法。

（35+大搜捕）