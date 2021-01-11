陳文敏：初選與干擾政府運作相距極遠

陳文敏昨回覆本報查詢，他引述全國人大常委譚耀宗表示「以合法手段達至非法目的，該手段亦構成非法行為」，認為譚的說法違反一般的法律理解。陳文敏認為，即使初選是達至犯法的其中一步，還要視乎這一步距離非法手段有多遠，舉例犯人購買手套行劫，但買手套與行劫行為相距太遠（no reasonable proximity），便難以「企圖行劫」入罪。他說，初選與干擾政府正常運作尚相距極遠，若初選參加者均已獲選，並計劃不問原由地否決預算案，才有可能構成「企圖」。

倘「沒審核即否決預算案」違法

「沒看草案即贊成」應同被檢控

至於議員否決預算案是否違法，陳文敏認為，議員沒有責任「一定要通過財政預算案」，他說若議員沒有審核便否決預算案，只能構成失職，並非刑事罪行；否則，一些議員連法律草案都沒看過便舉手投票贊成，同樣可違反議員職責而被刑事檢控。

被問到應如何理解「非法行為」，陳文敏稱需視乎控罪，非法行為須在行為發生時已是非法，如串謀行劫，在達成協議那刻便可構成非法行為，日後有否行劫並不影響控罪，但被捕民主派並非被控串謀或企圖，亦無證據指出他們有任何共同協議做違法行為。

對於民主動力為初選眾籌是否屬「非法手段」，陳文敏認為，若是用作籌備初選，而初選並非不合法，那便沒基礎凍結相關資金。陳表示，初選是合法行為，參與人沒共同綱領、理念，亦無共識會否不問根由地否決預算案，他很難看到被捕者觸犯國安法第22條，更遑論舉證標準必須達到毫無合理疑點。

稱早提醒初選或犯國安法

曾國衞：泛民沒理會 須執法

另外，政制及內地事務局長曾國衞前日接受中新社訪問，表示曾「用心良苦」地提醒民主派，初選有可能觸犯國安法，遺憾「他們就沒有理會我的提醒，還是非常囂張的，還是繼續這種活動」。他說，既已立下規矩、劃下紅線，政府須按這個規矩紅線執法，踰越紅線者要承擔法律後果。

另外，政府研究就《基本法》第104條有關「公職人員宣誓」修例，曾國衞表示，修例工作已進入尾聲，會盡快提交立法會審議，他認為區議員是公職人員，正研究將他們納入有關規定，他稱參選區議會時須簽署聲明，擁護《基本法》及效忠特區，一旦違反聲明應要追究。

（35+大搜捕）