信任問題影響抗疫 倡專家打中國疫苗

他指出，政府要加強「危機論述」，但不是只發放資訊，而是告訴市民「What to do（怎樣做）」，舉例去年初口罩缺貨，不應只告訴市民一日換幾次口罩，而是貼地解釋口罩不夠怎樣做；去年初封關爭拗，亦在於如何表述。

他稱，若政府未來目標是「清零」，就應向市民解釋執行的計劃。

稱抗疫戰拖長 促考慮進取方法

香港控疫水平由去年年中仍處於國際前列，但下半年新兩波疫情再爆，張炳良認為不是政府不夠決斷，協調不足，強調政府已汲取SARS教訓，問題是新冠病毒可以無徵狀，抗疫戰愈拖得長，市民會「抗疫疲勞」，公務員長期作戰下問題浮現。

他認為，政府應「轉守為攻」，倘繼續用以往循環「收緊─放寬」的做法，旅行社、食肆會裁員，政府亦不能不斷派錢，現時應按疫情嚴重程度，考慮其他大刀闊斧、進取的方法，但要問民情是否能接受陣痛，全民強制檢疫等都可以討論。