信任問題影響抗疫 倡專家打中國疫苗

【明報專訊】張炳良現時是香港教育大學公共行政學研究講座教授，過去一年亦有研究政府對新冠病毒的危機處理政策。他認為，社會政治化、對政府的信任問題，影響到抗疫戰，由封關問題，到最近市民關注新冠病毒疫苗的產地，「以往打流感等疫苗，產地不應該是issue（問題），你都不會問」。他建議，政府應該強調任何在香港注射的新冠疫苗已經過嚴謹的認證機制，而且有專家支持，「如果大家對中國疫苗無信心，專家就去打，等大家有信心」。
他指出，政府要加強「危機論述」，但不是只發放資訊，而是告訴市民「What to do（怎樣做）」，舉例去年初口罩缺貨，不應只告訴市民一日換幾次口罩，而是貼地解釋口罩不夠怎樣做；去年初封關爭拗，亦在於如何表述。
他稱，若政府未來目標是「清零」，就應向市民解釋執行的計劃。
稱抗疫戰拖長 促考慮進取方法
香港控疫水平由去年年中仍處於國際前列，但下半年新兩波疫情再爆，張炳良認為不是政府不夠決斷，協調不足，強調政府已汲取SARS教訓，問題是新冠病毒可以無徵狀，抗疫戰愈拖得長，市民會「抗疫疲勞」，公務員長期作戰下問題浮現。
他認為，政府應「轉守為攻」，倘繼續用以往循環「收緊─放寬」的做法，旅行社、食肆會裁員，政府亦不能不斷派錢，現時應按疫情嚴重程度，考慮其他大刀闊斧、進取的方法，但要問民情是否能接受陣痛，全民強制檢疫等都可以討論。