「前年7‧1衝擊立會後對港研判變」 稱各方下錯子滿盤落索 張炳良：京要連根拔起「顏色革命」

「京視〈攬炒十步〉為顛覆綱領」

2019年7月1日反修例示威者衝擊立法會，「和理非」同情暴力，21日中聯辦的國徽被扔黑色漆彈、佔領機場，「攬炒」之聲此起彼落等，張炳良形容每一着都是「所有checkbox剔晒」，北京不再相信香港人只是「講講吓」，因為已「弄假成真」，令北京應對眼中的「顏色革命」要「連根拔起」。他說，不是針對任何人，而是北京認為要用上不可縱容的方法，維護國家安全。

他一再稱不評論「35+大搜捕」，但抽空而言，即使民建聯都有辦過初選，這只是內部決定出選人的機制，他不認為是操控選舉，因為選民在正式選舉也是按意願投票；而按《基本法》，議員在議會投反對票無問題，是正常議會行為。不過，他認為北京是針對戴耀廷的「十步」，認為十步目的是令北京干預香港、一國兩制「玩完」、外國制裁中國，而「民主派35+」是配合十步。

曾籲留意國安法武器化 現時難評

張炳良曾在兩個論壇籲留意國安法「武器化」，引來特首林鄭月娥不點名反駁國安法是用來儆惡懲奸。張炳良在專訪說，現時難評論《港區國安法》有否被武器化，但稱林太「要向北京表態可以理解」，澄清他是以美國、澳洲等海外經驗，指出往往執法的情報機關要求加權，國安法不是用於針對國家安全的事。

北京是否已放棄用政治手段解決政治問題，只用重典？他說，北京很掌握香港民情，不要低估中共的治理能力，「但只是看它的平衡點，現時最應該做什麼」。張形容香港過去兩年「發高燒」，不預期出現的行為都發生了，國安法即時遏止了很多事，但深層問題：年輕人激進、「和理非」認同偏離界線行為等，要好好反思。他直言，中央要重新管香港，舉例人大11月11日作出DQ立法會議員決定後，港澳辦副主任張曉明說是定出「愛國愛港者治港，反中亂港者出局」的規範。

指中央眼中「忠誠反對派」不再

不認同民主派化整為零

他大嘆唏噓，見證特區政府在回歸頭20年冀維持既有憲制秩序，但2014年佔中要「公民提名」，中央眼中作為「忠誠反對派」的民主派不再，民主派迷失方向，以前爭取在體制內爭取民主，知道妥協，但現在甚至放棄體制。

民主陣營如何重整，有人開始「化整為零」，出身民主派的張炳良反問「為何要化整為零？覺得不可以有呢？」他拒絕悲情地認為「一國兩制已死、香港玩完」，因為會自證預言，「即使拉了50多人，傳媒亦可繼續批評」。

他認同國安法實施後有「風聲鶴唳」氣氛，但他問「是否真的如此？」抑或是「自劃紅線」。

張表示，反修例本身「唔死得人」，惟政治危機處理失敗「解不到結」。問到政府責任，他說不想看表面評論，但稱自己前年6月初已主張政府成立「獨立調查委員會」，但七一後已「無彎轉」，恨錯難返，他也不再糾纏。政府應怎做？他說不在其位不謀其政。

明報記者 何宛兒

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676