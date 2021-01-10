東鐵旺角東至紅磡今停駛 八達通紅磡出閘免費

九龍塘紅磡接駁巴及接續行程免費

港鐵早前公布，首兩個暫停服務的周日分別為今日及2月21日，4至10月將有8個暫停服務的周日，港鐵稱會於每次暫停前最少一周公布確實日期。港鐵車務營運總管黃琨暐昨稱，為免乘搭接駁巴士的乘客因車程被迫分拆而繳付更多車資，推出特別票務安排（見圖表）。他說，於九龍塘站出閘轉接駁巴士到紅磡的八達通乘客，須於上車處以特別八達通處理器拍卡，其由紅磡站出發的接續行程則不會扣車費；而由紅磡出閘轉搭接駁巴士的八達通乘客，亦有類似安排，前半段車程免費。換言之，今日凡於紅磡站出閘的八達通乘客，不論是否將轉乘接駁巴士均免費。據本報統計，從西鐵線總站屯門至紅磡，可比平日省逾20元。

料行程時間增1小時 籲用替代路線

被問為何只有紅磡出閘的八達通乘客毋須付車費，黃並無詳細解釋，重申特別票務安排的大前提是不想一小部分乘客會多付車資。至於使用單程票或港鐵都會票的乘客，若於九龍塘站出閘，則要用指定閘機。

黃續說，繁忙時間接駁巴士會4至5分鐘一班，並會按需求調整，但路面情况難預測，而接駁巴士運載力與地鐵相距甚遠，連同到接駁巴士站「上上落落」的時間，市民要預約45分鐘至1小時的額外行程時間，建議乘客優先選用其他鐵路替代路線，並提早規劃行程。被問為何接駁巴士不包括旺角東站，他解釋，接駁巴士需較大的上落客及泊車位，而旺角東站外沒空間容許接駁巴士停泊。他表示，相信大部分乘客會選擇「點對點」的鐵路作為替代路線。

接駁巴士頭班車將於早上5時30分於紅磡站開出，尾班車會在凌晨1時14分在九龍塘站開出。