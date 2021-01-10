警發行政命令要求封網 拒執行違國安法

翻查《港區國安法第43條實施細則》，警務處處長如有合理理由懷疑某人曾在電子平台上，發布某電子信息，該信息相當可能構成危害國家安全罪行，或相當可能會導致危害國家安全罪行的發生，在保安局長批准下，可要求平台服務商、主機服務商或網絡服務商在指明的期限前，將該信息從該平台上移除。任何人如沒有遵從，即屬犯罪，可處罰款10萬元及監禁1年。任何服務商如沒有遵從，亦屬犯罪，可處罰款10萬元及監禁6個月。

消息指，警方現階段向相關人士發移除信息的行政命令，惟消息拒絕交代，警方是否向網絡供應商或該網網主發出相關命令。被問及網站哪些內容違反國安法，消息指，該網站載有警員個人資料煽動仇恨，但消息拒絕回應為何以往類似網站未有以國安法處理。

香港互聯網供應商協會主席葉旭暉指，現時仍未肯定是該網的技術問題或是網站被封鎖，自己未有就此事聯絡各大供應商，但認為美國可以反恐理由封鎖個別網站，香港以國家安全問題封鎖網站「無問題」。

IT界：抗爭者記者被起底 未見警執法

資訊科技界選委黃浩華指，現時一些公開抗爭者及記者的「起底」網站仍未見警方有執法，質疑執法尺度不一。翻查《細則》，裁判官可發手令，授權警方要求服務商交出發布相關信息者的身分紀錄，或提供解密協助。他又指，國安法的白色恐怖延伸至任何服務供應商，包括網絡供應商或討論區的管理員等。