助許智峯流亡 港研引渡兩丹麥議員 兩地沒引渡協議 保安局稱如助潛逃會依法處理

丹麥傳媒《Politiken》日前報道，指香港正調查並考慮引渡丹麥國會議員Uffe Elbaek及Katarina Ammitzbøll，兩人涉發出虛假環保會議邀請，掩飾許智峯流亡一事。報道引述丹麥外相科弗德（Jeppe Kofod）指，不會同意將國會政治人物引渡至香港，丹麥議員可與他們想見的人會面，不必擔心遭報復，政府會捍衛此權利。

保安局沒正面回應報道，僅重申任何人如參與組織、策劃或協助潛逃或串謀有關刑事罪行，警方會調查及搜證，在香港司法管轄範圍的法律框架下按事實和證據，依法處理。

消息指，本港警方未發出通緝令，正研究不同法律包括《刑事罪行條例》等，以追究協助潛逃者的刑責。另一熟悉警方調查的人稱，涉協助許智峯潛逃者有可能觸犯《刑事罪行條例》的串謀罪、行使虛假文書等罪，警方可展開調查，包括檢取虛假邀請函，並引用相關丹麥政客過往言論作證據。

丹麥議員：助許潛逃 我很高興

Uffe Elbaek電郵回覆本報指，丹麥是民主而非獨裁社會，政府會毫無疑問地保護其民主權利與人權。對於被指協助許智峯潛逃，他說很高興曾幫助他。Katarina Ammitzbøll 在Twitter形容拘捕他們是「超出比例」，又指是香港當局給予許智峯護照讓他赴丹麥。

葉劉稱港可要求丹麥協助取證

保安局前局長、新民黨主席葉劉淑儀表示，本港與丹麥無引渡協議，但有刑事司法互助協定，港府可向丹麥政府提出，要求當地執法部門協助取證，如有充足證據，可透過國際刑警發國際通緝令。她說，涉協助許智峯潛逃者可能觸犯《刑事訴訟程序條例》第89條，即任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪，亦可能觸犯《刑事罪行條例》第159A條串謀罪，港府對串謀罪有境外管轄權，如相關人士入境香港，可被起訴。