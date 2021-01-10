陳茂波：派錢與否要「綜合平衡」 現絕無意撤樓市辣招

擴兩元搭車優惠 料本周有公布

陳茂波說，現時樓價平穩，供求令樓價仍相當高，目前絕對無意撤樓市辣招。他說「撤辣」條件視乎供求、一手樓二手樓價差等，「總的來說不願見到辣招有咩調整時，對樓價的刺激作用」。有聽眾要求推出租金管制，並與通脹掛鈎，陳稱現時租金回落，但幅度與高峰期相比只相差百分之十至十多，實施租管可能會令租盤數目變得不理想，「最王道」是大力增加樓宇供應，運房局早前已公布未來10年已覓得足夠土地建公營房屋。

至於失業援助金，他重申勞福局立場，說要考慮行政等問題，長期失業援助要考慮融資，而政府會從其他方面探索如何幫助失業者。多名聽眾說希望提早提取強積金戶口供款，陳茂波指強積金設計是希望作為市民退休的三大支柱之一，如面對短期困難就「拆鬆佢」，政府有憂慮。

有市民建議擴大稅基和增加稅種，陳稱政府內部會研究不同稅種，但擴闊稅基、增加稅種要獲社會同意，舉例2006年政府提出是否開商品服務稅，但諮詢很短期就收回。他稱全球稅收有新趨勢，有國際組織正研究訂立跨國公司全球最低稅率規則，而以往香港以低稅率作為競爭力，但新趨勢或會影響跨國公司來港開立公司興趣，香港要想方法應對。

料全年經濟正增長

陳茂波說，因應新冠病毒第四波疫情影響，估計本港2020年全年經濟總值會收縮；現時逾24萬人失業、13萬人開工不足，市民面對經濟壓力，痛感是實存。但他稱政府在抗疫累積經驗，將進行的疫苗接種計劃對抗疫會發揮作用，料下半年會有更大經濟動力，估計全年經濟會有正增長，惟內圍要視乎防疫抗疫成效，外圍經濟環境亦充滿不確定。