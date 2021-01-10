和合石石廠謀殺案 拘15歲刀手等13人

警相信涉及土地糾紛

新界北總區重案組第一隊總督察關駿軒稱，警方經調查兇徒犯案路線及收集情報，鎖定疑兇身分，前日搜查九龍及新界多個處所，拘捕12男1女，年齡介乎15至61歲，包括刀手、司機，安排武器、運輸車輛的人等，他們報稱商人、司機、清潔工、廚師、學生及無業，部分人有三合會背景。據悉，被捕者包括一名司機及兩名刀手，其餘負責安排運輸工具及武器，報稱學生的15歲疑犯相信是刀手之一。

警方在牛頭角一個住宅單位內檢獲約86克懷疑霹靂可卡因、毒品包裝工具、5把牛肉刀及衣物，相信檢獲的武器與案有關，單位則用作毒品儲存及分銷中心。被捕13人將被通宵扣查。

檢毒品5牛肉刀 至少兩刀手在逃

關駿軒稱，調查相信犯案動機與死者生前涉及的土地糾紛有關，指兇徒有預謀犯案，經過精密部署，部分兇徒認識死者。被捕者中有11人涉謀殺被捕。大埔區議員陳振哲為該石廠的前董事，他說事發後石廠照常運作，據他了解，死者性情易與人起爭執，生前曾牽涉開設停車場、套丁等事宜，估計當中牽涉糾紛。

上月22日，4名刀手闖入粉嶺銘賢路和合石村一間專門製作墓碑的石廠，以牛肉刀狂斬廠內57歲、外號「彭B」的負責人彭毓宏，逞兇30秒後乘接應私家車逃去，事主送院搶救後不治。彭毓宏當選和合石村居民代表。