保安局稱駐軍雷達站所在屬官地：不同機構設通訊裝置 包括防務

詢問有否作監聽用途

駐軍未回覆

保安局昨回覆續提到，《基本法》第14條訂明，中央人民政府負責管理香港特區的防務。根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》（駐軍法）第10條，香港特別行政區政府應當支持香港駐軍履行防務職責。本報前日及昨日兩度向解放軍駐港部隊查詢，包括該處用途，是否用作監聽之用，至截稿前無回應。

2014年，《蘋果日報》報道，政府於2011年撥地約10萬平方呎予解放軍興建該雷達，但並未如其他19幅軍事用地，根據《軍事設施禁區令》，列作軍事禁區。加拿大華文軍事雜誌《漢和防務評論》其後報道，指解放軍在本港大帽山山頂設立了大型信號情報偵搜站，甚至可以監聽全港。政府發言人當時回應本報查詢時說，根據《基本法》，中央政府負責管理特區的防務，按《駐軍法》，港府應支持駐軍履行防務，但防務運作的內容涉及軍事機密，不便公布。

林卓廷：是租還是借 欲蓋彌彰

軍事評論員Raymond Sun昨日看過相關相片後表示，該雷達站為衛星雷達，有收集通訊、截聽、監控的功能，以該雷達站的規模之大，估計接受能力強，能接受信號的範圍亦大。但他稱未能估計雷達站對不同通訊信號的解密能力。

對於保安局昨日的回應，立法會前議員林卓廷表示，政府始終未有交代清楚該幅地的情况，是租還是借給解放軍，認為政府欲蓋彌彰。他認為事情「無咩好隱瞞」，如政府認為雷達站「見得光」，應該對外交代。