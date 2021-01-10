表揚反修例踏浪者行動 警隊自設獎章頒74人

包括3名涉僭建高層

3副處長國安處長亦獲嘉獎

新一期警隊官方刊物《警聲》跨版刊載「踏浪者」行動獎章頒授典禮，典禮於上月30日舉行。警務處長鄧炳強向30名前任及現任處長級人員，以及44名在行動中執勤時受傷的警員頒發獎章。獲授獎章的包括副處長（行動）蕭澤頤、副處長（管理）郭蔭庶、副處長（國家安全）劉賜蕙、人事及訓練處處長李建輝、國安處處長蔡展鵬、已退休的前西九龍總區指揮官卓孝業等。據悉，除鄧炳強外，所有現任處長級警官均獲嘉許。

獲頒授獎章者亦包括被揭發涉嫌僭建的西九龍總區指揮官陶輝、水警總區指揮官莊定賢及輔警總監楊祖賜；新界南總區指揮官麥展豪、曾為「7．21元朗事件」解畫的新界北總區指揮官曾正科、港島總區指揮官郭柏聰，以及處理衝突時被鋼珠射爆牙的高級督察黃家倫。

為應付2019年的反修例運動，警方當時展開代號「踏浪者」行動。《警聲》提到，獲授「踏浪者」行動獎章的條件，包括長期面對前所未見的挑戰時仍秉持專業精神，務求恢復社會的法治和秩序、面對明顯迫切的危險時表現英勇，或為參與行動的人員提供卓越支援服務。行動獎章正面是警隊警徽，背面是持盾牌的防暴警圖案，綬帶分別繡上橙色及紫色橫間條，橙色代表勇氣，紫色代表智慧。直接參與第一、二或三防暴梯隊，或各區應變大隊至少30日，經上級推薦可獲頒繡上橙色綬帶的獎章；在其他崗位上為行動貢獻至少30日，經上級推薦可獲頒繡上紫色綬帶的獎章。

處長可偕首長級決定是否頒授

《警聲》提到，警務處諮詢保安局及公務員事務局意見後，發出2020年總部通令第8號「香港警察特別行動獎章」，當中列明警務處長可聯同首長級高級人員，決定應否為參與某一特別行動的警隊成員，頒授特別行動獎章，「踏浪者」行動是首個符合頒授行動獎章的行動。