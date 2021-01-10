次輪檢疫酒店減1/6房 增千元以下房間比例

首輪入住率逾四成 累計6500人

聶德權昨日在商台《政經星期六》表示，36間指定檢疫酒店至今運作順利，由上月22日至本月7日累計有6500人入住，酒店平均入住率逾四成。他說即將向酒店及旅館發出邀請參與2月中至4月中、第二輪指定酒店計劃，而現有檢疫酒店均有意繼續參與。他說，考慮到來港人數及「包底」措施，第二輪的指定檢疫酒店房間會由1.2萬間減至1萬間，房價每晚500至1000元的酒店房間比例亦會增加。

倘檢疫酒店入住率低於五成，政府會向酒店補貼差額，以房價七折計算，每間房每日上限600元。聶德權說目前仍未計算到政府「包底」金額。公務員事務局回覆稱，首批指定酒店的合約期至下月19日，由於合約期仍未完結，環球疫情嚴峻和多變，難以準確掌握未來一兩個月到港人數，因此暫時未能估計最終補貼金額。

其中一間指定檢疫酒店如心南灣海景酒店的總經理胡穎怡回覆本報表示，酒店會加推不同房間種類滿足客人需要，而每日房價包一日三餐將維持820元。她說現時預訂情况理想，入住率約60%。

17日9宗違檢疫令 8涉擅離房

另外，聶德權透露，過去17日有9宗違反檢疫令個案，包括一宗是抵港者在機場不肯乘搭指定交通工具，其餘8宗涉檢疫者擅自離開酒店房間，事發時已被即時欄截，不少人被即時送往檢疫中心。

聶德權說，過去17日在機場驗出29宗陽性個案，另有28名酒店檢疫的人驗出陽性，大部分是第12日檢測驗出陽性，證明檢疫期間不可與社區接觸是非常重要。

（疫情第四波）