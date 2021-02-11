私醫助打疫苗 或禁額外收費 醫界倡每劑資助100至150元

聶德權冀醫生收「友情價」資助

聶德權昨在港台《星期六問責》表示，新冠疫苗接種計劃設資助，金額有待商討，但盼私家醫生收資助後不再向接種者額外收費；被問是否規定不可額外收費，他說這是現階段的構思。聶德權另在商台《政經星期六》稱，希望醫生收「友情價」資助。

聶又稱，若抵港者已打疫苗，且檢測陰性，專家會研究其檢疫有無調整空間，至於各場所等措施，接種與非接種者是否有不同安排，亦需專家研究風險，若接種者感染風險大降，未必需要更緊張的管制，強調「這並非用方法𧨾你打（針），整個接種是科學為本」。

在今季流感疫苗資助計劃下，若由政府提供噴鼻疫苗，私家醫生可獲每劑100元資助，不能額外收逾100元；若由私家醫生買疫苗，則每劑資助240元，醫生可另收費。

醫學會開價100元 不反對禁額外收

西醫工會：150元與流感針資助相若

醫學會會長蔡堅估計，全港約千多名私家醫生會參與新冠疫苗計劃，與流感疫苗計劃相若，建議政府每劑資助100元，醫學會不反對不額外收費。他認為醫生在疫症下協助接種不會「拗」金額。西醫工會會長楊超發建議每劑資助150元，認為與現行流感疫苗資助計劃相若。家庭醫生林永和估計資助額或在50至100元之間落墨。

醫學會副會長鄭志文稱，醫生注射前要講解、翻查病史、入資料；注射後又要市民留步觀察，萬一有嚴重副作用「都唔知要唔要送埋佢入醫院，唔知搞幾耐」，相信資助能提高醫生參與計劃的誘因。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認同約100元資助合理，但更關注如何讓市民有信心打針，提高接種率，呼籲政府提供更多疫苗安全性和有效性、出現副作用如何處理等資訊，以及交代賠償基金如何運作等。

另外，美國德克薩斯大學醫學部和藥廠輝瑞最新研究指出，注射輝瑞mRNA疫苗能中和英國和南非N501Y變種病毒株，但有關研究未經同行審閱。

（疫情第四波）